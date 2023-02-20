[綠色和平]注意到一艘俄羅斯船

非洲水域 / 國際關係

塞內加爾水域發現一艘懸掛俄羅斯國旗的工廠船。[綠色和平]組織（ONG Greenpeace）提醒達喀爾當局予以注意。塞內加爾漁業部說，將在本周內就此做出反應。

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據本台法廣（RFI）法文網報導，一艘懸掛俄羅斯國旗的工廠船(Bateau-Usine)在塞內加爾水域已經活動了長達近兩周之久。國際非政府團體[綠色和平]組織（ONG Greenpeace）海洋活動的一名負責人請達喀爾當局予以注意。

- 塞內加爾與俄羅斯目前無漁業協議 -

本台法廣（RFI）通訊員朱麗葉（Juliette Dubois）2023年02月19日星期天發自達喀爾（Dakar）的消息說，這艘工廠船長120米，具有2000噸的運載能力，已在塞內加爾水域里停留超過10天。綠色和平組織認為，這艘船不應出現在這片水域。

2023.02.20 lundi Desk 1 C08 Trad extrait Son Greenpeace au micro de RFI Dakar

2023.02.20 l Nicolas Desk 1 midi Sénégal un bateau usine russe Trad C08 Son Greenpeace au micro de RFI Dakar 尼古拉

綠色和平組織（ONG Greenpeace）的海洋活動負責人阿利歐博士（Dr. Aliou Ba）說：“俄羅斯與塞內加爾之間沒有漁業協議。大部分漁業資源都已過度開採。不知為何，這艘船進入了塞內加爾水域。正常的話，它沒有在塞內加爾水域的捕撈許可。”

RFI Carte Archive / Sénégal. 存檔地圖 / 非洲 ：塞內加爾 RFI / L. Mouaoued

據介紹，工廠船通常配備有成套的漁業加工設施。而綠色和平組織提醒注意的這艘懸掛俄羅斯國旗的工廠船，早在兩星期前的02月08日起就已在塞內加爾水域活動。

- 塞內加爾超過15%人口以捕魚為生 -

本台法廣（RFI）法文網的報導指出，塞內加爾17%的人口靠捕魚生活。這樣的一艘工廠船在其水域，對環境和就業都是一種危險。

RFI Image Archive / Afrique : au Sénégal, 17% de la population vit de la pêche. Ici, un bateau de pêche sénégalais dans les eaux proches de Dakar. (illustration) AP - Rebecca Blackwell / RFI Image Archive

綠色和平組織(ONG Greenpeace）要求當局更加透明，加大對其水域的監控，公開具有捕撈許可的船隻名單。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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