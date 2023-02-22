俄羅斯新說不會在南非海軍演習中發射“鋯石”導彈

南非/俄羅斯

一名俄羅斯海軍高級軍官周三表示，俄羅斯海軍不會在與南非和中國的聯合演習中發射新一代“鋯石”高超音速導彈，路透社說，這與俄羅斯媒體早些時候的報道相矛盾。

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據該報道，俄羅斯不會在南非海軍演習中發射“鋯石”導彈。俄羅斯塔斯社本月早些時候報道稱，參加演習的一艘護衛艦將在演習期間進行“鋯石”導彈的訓練發射。

俄羅斯、中國和美國正在競相開發高超音速武器，由於它們的速度（音速是音速的五倍）和機動性，這些武器被視為獲得對任何對手的優勢的一種方式。

俄羅斯護衛艦戈爾什科夫海軍上將號和中國護衛艦日照號 (598) 均已停泊在南非理查茲灣。

南非政府與莫斯科的關係可以追溯到反對種族隔離的鬥爭，南非表示對烏克蘭戰爭保持中立立場。

南非在東海岸舉辦的為期 10 天的演習恰逢俄羅斯入侵鄰國烏克蘭一周年，引起了西方政府的警惕。在烏克蘭戰爭導致全球緊張局勢加深以及中國對自治台灣日益咄咄逼人的姿態之際，世界大國正在爭奪在非洲的影響力。

但一些非洲國家堅決拒絕選邊站。儘管歐盟和北約國家的外交官表示擔憂，但南非為其主辦莫西二世海軍演習的決定進行了辯護。南非聯合行動負責人、中將 Siphiwe Lucky Sangweni 在新聞發布會上說：“我認為，南非政府的立場也必須而且應該得到尊重，就像那些持反對意見的人一樣。”

路透社說，然而，南非國內對南非與俄羅斯關係的批評者警告說，在莫斯科入侵烏克蘭之後保持這種友好關係可能會損害與主要西方貿易夥伴的關係。