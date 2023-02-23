尼日利亞:稻米難以自給自足

RFI原材 / 糧食安全

非洲人口第一大國尼日利亞即將在02月25日周六舉行2023年總統選舉。保證糧食安全是輿論關注點之一。儘管再三做出承諾，阿布賈仍然是依賴國際市場以保障供應。這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於周三發布上網的本周最新話題之一。尼日利亞歷屆總統都十分重視糧農問題 ，該國現在是非洲第一大稻米生產國 。

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本台法廣（RFI）法文網2023年02月17日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的報道。儘管再三地做出承諾，尼日利亞在稻米供應上，依然十分極度依賴全球市場。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[La difficile autosuffisance en riz du Nigeria]。換做中文可被譯作：[尼日利亞稻米自足有困難]。下面是簡介以供分享。

- 尼日利亞歷屆總統都十分重視糧農問題 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道介紹說，阿布賈以成袋的大米堆出一座金字塔，來展示其地方農業所取得的進步。這一活動是在一年前，布哈里總統（Président Muhammadu Buhari）親自出席開幕。如同其他前任那樣,糧食自足也是即將卸任現總統的關注點之一。

RFI Image Archive / Afrique : La difficile autosuffisance en riz du Nigeria. Ici, avant même le début de la guerre en Ukraine, l'Afrique de l'Ouest faisait déjà face à une situation alimentaire difficile, le manque d'engrais et d'autres matières premières venant empirer. Ici, des agriculteurs au Nigéria qui font face à une pénurie, le 5 janvier 2022. (illustration) AP - Chinedu Asadu / RFI Image Archive

重振農業為近幾年的一個目標。各類規畫層出不窮，木薯、高粱、可可還有棉花。對尼日利亞而言極具戰略性的稻米也不例外，受到各方關注。從2011年近300萬噸的產量，增加到去年時的500多萬噸。

- 尼日利亞現在是非洲第一大稻米生產國 -

尼日利亞在過去幾年，成功地控制住了其進口。如今的數量在200萬噸左右。這一數字被認為是有所保留的。因為，存在非法貿易的進口渠道，主要是經貝寧的進口稻米。

- 尼日利亞竭盡全力未能達到糧食自給自足 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，尼日利亞今年的稻米進口量會出現反彈。美國農業部的數據認為，會增加50萬噸。尼日利亞竭盡全力但沒有達到糧食自給自足的目標。

RFI Image Archive / Nigéria : le rapport Demeter, les moyens mobilisés n'ont pas été à la hauteur des ambitions sur l'autosuffisance alimentaire. Ici, «Produire et se nourrir», DEMETER 2021. (illustration) © Iris Editions / RFI Image Archive

德美特俱樂部（Club Demeter）的報告認為，阿布賈所動員的力量還不足以實現其雄心。如同非洲大陸中的許多國家，尼日利亞在農業上的投資，至今依然不足。在供應上，極其依賴全球市場。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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