尼日利亞2023選舉投票加時

非洲政治 / 選舉投票

在非洲人口第一大國尼日利亞，原定只是舉行一天的2023年總統大選未能在02月25日星期六結束。本台法廣RFI特派記者阿美莉(Amélie Tulet)和駐拉各斯（Lagos）通訊員莉莎(Liza Fabbian)於周日發回的報導都特別提到，儘管有些投票站已經開始點票，但02月26日星期天仍有許多地方在繼續投票。

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綜合本台法廣（RFI）法文網2023年02月26日星期天的報導，尼日利亞是選民人數最多的非洲國家，官方正式登記的選民人數就已達9340萬之眾，境內總共設立了17萬個投票站。尼日利亞2023年總統大選有18名候選人。在計票開始之後，許多投票站卻於周日早上仍在投票。

Jour de vote au Nigeria, dans le quartier de Kwanar Diso Gwale, quartier densément peuplé et populaire du centre de Kano, le 25 février 2023. © Amélie Tulet/RFI

- 拉各斯發生零星暴力 -

本台法廣RFI通訊員莉莎(Liza Fabbian)介紹說，總體上而言，本次選舉氣氛平靜。但拉各斯（Lagos）記錄到零星暴力事件，有些投票箱被打開，選票被扔入到陰溝內。還曾發生對空鳴槍示警驅散選民。社交媒體上流傳着一段視頻，一名婦女不顧面部受傷，堅持投票。她成為了尼日利亞選民們的象徵性人物。

- 尼日利亞中部更緊張 -

在位於尼日利亞中部的科吉州（État de Kogi），情勢更加嚴峻。在那裡，武裝人員搗毀了投票箱，並與安保人員發生槍戰。至少2人死亡。選舉委員會在考慮取消這一地區的部分選舉結果。

Un superviseur de l’élection expliquant les règles pour que tout se passe dans le calme, dans le quartier Kwanar Diso Gwale, à Kano, le 25 février 2023. © Amélie Tulet/RFI

- 多地周日繼續在投票 -

本台法廣（RFI）法文網報導提到，在尼日利亞南部沿海的巴耶爾薩州(Etat de Bayelsa)，由於暴力影響到了周六的選舉進程，這裡也有141個投票站周日繼續投票。

RFI Image / Elections présidentielle 2023 au Nigéria : des électeurs font la queue pour voter au quartier Kwanar Diso Gwale, quartier densément peuplé et populaire du centre de Kano, lors des élections générales au Nigeria, samedi 25 février 2023. © Amélie Tulet / RFI

在尼日利亞第二大城市，位於北部的經濟中心卡諾（Kano），投票活動在周六一開始就被拖延了。本台法廣RFI特派記者阿美莉(Amélie Tulet)報道說，在一個投票站，投票箱於周六下午15點過後才運抵。有選民為了能夠投票等了六個多小時。當地的投票率似乎比2015年時低，但選民們參加投票的意志堅定。有選民在接受採訪時堅定地表示，投票是為了一個美好的尼日利亞，不能投票就不離開。

- 現總統未名列候選人 -

尼日利亞現總統布哈里（Muhammadu Buhari）為該國的北方人。卡諾（Kano）是他的一個重要票箱。本屆選舉是他自2003年以來，20年間首次沒有名列候選人。

RFI Image / Elections présidentielle 2023 au Nigeria: la première présidentielle depuis 2003 sans que le nom du Nordiste Muhammadu Buhari, le président sortant, apparaisse parmi les candidats. Ici, une image du Président Muhammadu Buhari. (illustration) RFI Hausa

80歲的尼日利亞現總統布哈里（Muhammadu Buhari）即將卸任。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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