尼日利亞2023選舉投票加時
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在非洲人口第一大國尼日利亞，原定只是舉行一天的2023年總統大選未能在02月25日星期六結束。本台法廣RFI特派記者阿美莉(Amélie Tulet)和駐拉各斯（Lagos）通訊員莉莎(Liza Fabbian)於周日發回的報導都特別提到，儘管有些投票站已經開始點票，但02月26日星期天仍有許多地方在繼續投票。
綜合本台法廣（RFI）法文網2023年02月26日星期天的報導，尼日利亞是選民人數最多的非洲國家，官方正式登記的選民人數就已達9340萬之眾，境內總共設立了17萬個投票站。尼日利亞2023年總統大選有18名候選人。在計票開始之後，許多投票站卻於周日早上仍在投票。
- 拉各斯發生零星暴力 -
本台法廣RFI通訊員莉莎(Liza Fabbian)介紹說，總體上而言，本次選舉氣氛平靜。但拉各斯（Lagos）記錄到零星暴力事件，有些投票箱被打開，選票被扔入到陰溝內。還曾發生對空鳴槍示警驅散選民。社交媒體上流傳着一段視頻，一名婦女不顧面部受傷，堅持投票。她成為了尼日利亞選民們的象徵性人物。
- 尼日利亞中部更緊張 -
在位於尼日利亞中部的科吉州（État de Kogi），情勢更加嚴峻。在那裡，武裝人員搗毀了投票箱，並與安保人員發生槍戰。至少2人死亡。選舉委員會在考慮取消這一地區的部分選舉結果。
- 多地周日繼續在投票 -
本台法廣（RFI）法文網報導提到，在尼日利亞南部沿海的巴耶爾薩州(Etat de Bayelsa)，由於暴力影響到了周六的選舉進程，這裡也有141個投票站周日繼續投票。
在尼日利亞第二大城市，位於北部的經濟中心卡諾（Kano），投票活動在周六一開始就被拖延了。本台法廣RFI特派記者阿美莉(Amélie Tulet)報道說，在一個投票站，投票箱於周六下午15點過後才運抵。有選民為了能夠投票等了六個多小時。當地的投票率似乎比2015年時低，但選民們參加投票的意志堅定。有選民在接受採訪時堅定地表示，投票是為了一個美好的尼日利亞，不能投票就不離開。
- 現總統未名列候選人 -
尼日利亞現總統布哈里（Muhammadu Buhari）為該國的北方人。卡諾（Kano）是他的一個重要票箱。本屆選舉是他自2003年以來，20年間首次沒有名列候選人。
80歲的尼日利亞現總統布哈里（Muhammadu Buhari）即將卸任。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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