非洲:肯尼亞芒果獲准出口約旦

RFI原材 / 非洲水果

東非國家肯尼亞開始向位於中東地區的西亞國家約旦出口芒果。這對肯尼亞的芒果種植者而言是個好消息。該國目前正處於芒果收成季節。受芒果蒼蠅危害，肯尼亞於十年前做出決定暫停向歐洲的出口芒果，以免長期被列入一份黑名單。這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於周四發布上網的最新話題。

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本台法廣（RFI）法文網2023年03月02日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出通訊員弗洛朗絲（Florence Morice）發自內羅畢（Nairobi）的報道。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[le marché de la mangue redécolle au Kenya]。換做中文可被譯作：[芒果市場在肯尼亞重新騰飛]。下面是簡介以供分享。

-- 肯尼亞芒果的出口危機 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道介紹說，肯尼亞芒果種植者在尋求代替歐洲的新市場。約旦在去年12月為肯尼亞芒果的進口開了綠燈。

RFI Carte Archive / Le Kenya: la région de Kisumu, au bord du lac Victoria est réputée pour ses tilapias. Ici, une carte du Kenya. (illustration) 存檔地圖：肯尼亞。維多利亞湖位於肯尼亞、烏干達和坦桑尼亞三國交界地帶，是非洲第一大湖。 ( Carte: SB/RFI )

肯尼亞現在正處於芒果收成季節。對安曼首次芒果出口毫不遲疑地開始了。肯尼亞芒果種植者希望約旦未來成為一個常期的銷售市場。因為，自內羅畢在2013年決定暫停對歐洲的芒果出口後，肯尼亞芒果的外銷就一直處於危機之中。

-- 肯尼亞遭芒果蒼蠅危害 -

肯尼亞在2003年遭遇芒果蒼蠅的危害。這是一種起源於斯里蘭卡的害蟲。這種蟲害體現在水果外皮上的小黑點。一旦出現，就無法出口。此後，內羅畢採取了應對措施，明確了遭受蟲害的區域。並採取了實驗性的殺蟲處理，避免蟲害蔓延。目標是要在未來創立一種標籤（label)， 保證沒有害蟲。

RFI Image Archive / Mangue attaquée par une maladie bactérienne. (illustration) © RFI/Ariane Gaffuri

以上應對措施取得成果。對歐洲的出口已於2021年9月慢慢開始恢復。主要是面向意大利，但數量仍然十分有限。對肯尼亞種植者而言，歐洲是一個有利可圖的市場。在此背景下，約旦對近10萬肯尼亞芒果種植者而言是一個可彌補收入受損的銷售渠道。

-- 肯尼亞芒果受埃及競爭 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，在中東，肯尼亞芒果遭遇埃及芒果的強勁競爭。埃及芒果有距離較近、運輸成本更便宜的優勢。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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