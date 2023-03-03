非洲:法國總統馬克龍訪問安哥拉

非洲政治 / 法國外交 – 法國總統馬克龍繼續其在非洲的訪問行程，周五早上預計會晤安哥拉總統洛倫索（João Lourenço）。

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據本台法廣（RFI）法文網周五報導，正在非洲訪問的法國總統馬克龍於周四晚抵達其本次出訪行程第二站，安哥拉首都羅安達（Luanda）。

-- 馬克龍總統訪問安哥拉以經濟為重 -

本台法廣（RFI）特派記者寶琳娜（Paulina Zidi）發自羅安達（Luanda）的消息說，馬克龍總統早在三年前，其首屆總統任期內就打算前往安哥拉訪問。但由於衛生危機，造成這一出訪計畫一再被延後。周四晚，有一支重要的代表團隨同馬克龍總統一起抵達安哥拉首都。法國總統在安哥拉期間的討論重點是經濟問題。按計畫，周五早上要舉辦一個經濟論壇。

- 法國願為保障安哥拉糧食安全出力 -

安哥拉應該已經在準備“後石油”時代。這一領域攸關法國的利益。法國在安哥拉的收入幾乎全部來自石油產品。為了幫助安哥拉實現經濟多元化和保障糧食安全，法國想要為該國的農業發展提供幫助。

RFI Carte / L’Angola doit aujourd’hui préparer l’après-pétrole. Ici, Fronteira entre Angola e RDC。 （illustration) © RFI Carte Archie

另據本台法廣（RFI）法文網報導，馬克龍總統在結束對安哥拉的訪問行程之後，將前往剛果共和國首都布拉柴維爾(Brazzaville)。剛果民主共和國首都金沙薩（Kinshasa）則將是法國總統馬克龍本次非洲之行的最後一站。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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