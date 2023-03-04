法國總統馬克龍忙碌的非洲行

非洲政治 / 法國外交

法國總統馬克龍（Président Emmanuel Macron）正在中部非洲的國家訪問。這次非洲之行始於03月01日周三，預計將在03月05日星期天結束。本台法廣（RFI）有多名特派記者在報導中都提到，馬克龍總統此行日程安排十分緊張。以03月03日周五為例，他在24小時內走訪了3個非洲國家。他早上在羅安達會晤了安哥拉總統，下午是在剛果共和國首都布拉柴維爾，晚上夜宿剛果民主共和國首都金沙薩。周六，法國總統會晤了剛果（金）的齊塞克迪總統（Président Félix Tshisekedi），雙方的重點話題是落實於二月中旬獲得非盟峰會批準的一個該國東部地區和平方案。

廣告 繼續瀏覽後續

綜合本台法廣（RFI）數位特派記者們發自中部非洲國家的報導，馬克龍總統（Président Emmanuel Macron）於周五晚間抵達其本次非洲之行的最後一站-剛果民主共和國首都金沙薩(Kinshasa)。周六他在會晤了齊塞克迪總統（Président Félix Tshisekedi）之後，兩國元首一起召開了聯合新聞發布會。

RFI Image Archive / Le président français Emmanuel Macron et son homologie Félix Tshisekedi, le 4 mars 2023 à Kinshasa. (illustration) AFP - LUDOVIC MARIN / RFI Image Archive

-- 剛果(金)總統指責盧旺達侵犯 -

本台法廣（RFI）特派記者寶琳娜（Paulina Zidi）周六發自剛果（金）首都的消息說，馬克龍總統當天會晤了剛果（金）總統齊塞克迪。雙方舉行了一個聯合新聞發布會，主要談論該國東部地區的危機。面對媒體，齊塞克迪總統多次表示，剛果民主共和國是受害方，遭到盧旺達的侵襲。

-- 法國支持非盟峰會的和平方案 -

馬克龍總統捍衛由非盟峰會於2月中旬批準的剛果（金）東部地區和平方案和一個走出危機的新日程表。停火的具體時間被定在2023年03月07日中午。如果這個方案遇挫，責任方將受到懲罰。

-- 法國為人道行動捐3400萬歐元 -

法國宣布，為建立一條通往剛果（金）東部地區戈馬（Goma）的空中人道走廊出資3400萬歐元。

RFI Image / Vue aérienne de la frontière rwando-congolaise. En avant-plan, la ville de Goma, en RDC, et en arrière la ville de Gisenyi, au Rwanda. (illustration) RFI/Leonora Baumann

據法國總統府愛麗舍宮（Élysée）消息，這條空中橋樑將迅速啟動，預計是在下周就由歐盟部署實施。這筆資金將能用於購買設備，支付用於援助之需的交通。

-- 剛果(布)理解馬克龍行程緊湊 -

在此之前，本台法廣（RFI）另一名特派記者瓦萊莉（Valérie Gas）在報導中提到，馬克龍總統周五對剛果共和國首都布拉柴維爾的訪問，在活動上比原計畫的安排更緊張。剛果（布）總統德尼·薩蘇－恩格索（Président Denis SASSOU－N'GUESSO）不僅是剛果（金）東部危機的調停人之一，也肩負着調停利比亞危機的重任。

RFI Image Archive / Lors d'une déclaration commune à l'issue de leur entretien, le président congolais Sassou-Nguesso a encouragé son homologue français à revenir pour une visite plus longue. Brazzaville, le 3 mars 2023. (illustration) AFP - LUDOVIC MARIN / RFI Image Archive

對馬克龍總統當晚不能在該國過夜，布拉柴維爾方面表示予以理解。法國總統本次非洲之行期間，其中有48小時走了4國首都，不可能在每個國家都住上一晚。這也從另一角度反應了本次非洲之行日程安排的緊湊。

--法國努力推動剛果(金) 的和平 -

本台法廣（RFI）法文網提到，就剛果（金）東部地區的危機，法國曾於2022年9月嘗試在金沙薩（Kinshasa）和基加利(Kigali)之間進行調解，但未能成功。

RFI Image / RD Congo : un monument célébrant l'état de siège dans le Nord-Kivu et l'Ituri, à Goma, le 5 mai 2022. (illustration) © Coralie Pierret / RFI

反叛武裝已經佔領北基伍省（Nord-Kivu）的部分地區。自M23於一年前（2022年3月）發起攻勢以來，已有近50萬人流離失所。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~. Fin .