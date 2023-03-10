布林肯將於3月14-19日訪問埃塞俄比亞和尼日爾

政治

國際 – 美國國務院周五宣布，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 將於下周前往埃塞俄比亞，他將在那裡尋求幫助鞏固脆弱的和平協議，並評估美國與其盟友埃塞俄比亞之間關係的振興。布林肯先生還將前往尼日爾，他將在那裡參加有關薩赫勒地區安全合作的討論，這是美國國務卿首次訪問該國。

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根據國務院的一份聲明，他將於周三和周四在亞的斯亞貝巴就 11 月 2 日在提格雷達成的和平協議的執行情況舉行會談，並將與人道主義夥伴和民間社會行為者會面，討論糧食安全和人權問題.

這項和平協議是在埃塞俄比亞政府與提格雷叛亂分子之間的兩年戰爭之後達成的，這場戰爭蹂躪了埃塞俄比亞北部地區。

11 月 2 日在南非比勒陀利亞達成的和平協議特別規定了解除叛軍武裝、恢復提格雷的聯邦權力以及重新開放自 2021 年年中以來與世界隔絕的該地區的通道和通訊。。

這場衝突不時發生的虐待事件的確切傷亡人數不得而知，這些事件主要發生在閉門造車的情況下。 非洲聯盟非洲之角特使奧盧塞貢·奧巴桑喬 (Olusegun Obasanjo) 在 1 月中旬表示，據信有多達 60 萬人喪生。由於進入提格雷受到限制，無法獨立核實實地情況。

自比勒陀利亞協議簽署以來，提格雷部分地區以及空中航線已經恢復供電。1 月份，美國還歡迎厄立特里亞軍隊開始從埃塞俄比亞北部撤軍。

美方法發布的新聞稿沒有提到與埃塞俄比亞總理阿比艾哈邁德的會晤，華盛頓與埃塞俄比亞的關係複雜，即使這樣的會面看起來很有可能。

在諾貝爾和平獎獲得者艾哈邁德先生決定於 2020 年在提格雷發動這一攻勢後，華盛頓與亞的斯亞貝巴之間的關係變得緊張。國務院非洲事務負責人莫莉·菲 (Molly Phee) 告訴記者： “我們希望做的是恢復我們與埃塞俄比亞的接觸，”。她還表示，但“展望未來，我們期待埃塞俄比亞採取進一步措施，幫助打破使該國倒退數十年的種族政治暴力循環下去”。

華盛頓戰略與國際研究中心的非洲問題專家卡梅倫·哈德森 (Cameron Hudson) 認為，在拜登總統的政府內部，主張重新點燃這種關係的人與堅持權利狀況的人之間正在進行一場辯論。埃塞俄比亞的人類，那裡發生了多起虐待事件。

繼去年底美國總統和非洲領導人在華盛頓舉行首腦會議之後，布林肯先生還將與非洲聯盟委員會主席穆薩·法基·穆罕默德會面。面對來自中國的競爭，美國表示希望加強在非洲大陸的存在，而喬拜登則表示希望今年去非洲。

布林肯先生到訪尼日爾之際，正值俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中試圖在該地區超越西方人，而且俄羅斯僱傭軍瓦格納集團在非洲大陸的存在有所增加。這將是美國外交官首次訪問這個打擊聖戰主義的關鍵國家。

周四和周五，國務卿將在尼日爾首都尼亞美與尼日爾總統穆罕默德巴祖姆以及他的對手哈蘇米馬薩烏杜舉行會談。其計畫中還包括與受該地區許多衝突影響的年輕人會面。