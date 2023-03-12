安哥拉將調兵支援剛果(金)維和

非洲維和/地區和平

非洲國家安哥拉總統府於2023年03月11日周六發表聲明，羅安達作為地區和平與安全進程的調解人，決定出兵支援國際社會在剛果民主共和國東部的維和行動。本台法廣（RFI）通訊員發自金沙薩的報道說，這一決定應該還需得到安哥拉議會的批准。羅安達在上一世紀90年代就曾有過介入剛果（金）的先例。

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據本台法廣（RFI）法文網2023年03月12日星期天報道，為了保障剛果民主共和國東部的安全，安哥拉即將出兵支持國際社會的維和行動。安哥拉總統府於周六就此發表了一則聲明。羅安達（Luanda）透露，這一決定是在徵詢了金沙薩（Kinshasa）的意見後做出的。聯合國和這一地區的領袖們均已收到了這個新倡議的通報。

RFI Image Archive / Insécurité à l’Est de la RD Congo : l’Angola va envoyer un contingent pour soutenir les opérations de maintien de la paix. La présidence angolaise l’a annoncé, hier, samedi 11 mars 2023, dans un communiqué. Ici, des enfants jouent sur un char abandonné du M23 dans la région de Goma. (illustration) REUTERS - Kenny Katombe / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）通訊員卡曼達（Kamanda wa Kamanda Muzembe）發自金沙薩（Kinshasa）的消息說，安哥拉總統府在[臉書]中發布了一則聲明。其維和部隊的主要任務將是保障[3月23日運動](M23)的屯駐區安全，保護負責監督遵守停火的團隊成員。目前尚無任何有關將被派往剛果（金）東部進行維和的安哥拉軍人人數的細節。

--安哥拉參與推動地區的和平與安全進程-

這一倡議被列入有關和平與安全進程的不同會晤框架內，羅安達（Luanda）在其中起着調解人的作用。2022年07月，在非洲大湖區問題國際會議（CIRGL）的峰會，指定了一名安哥拉將軍為特設核查機制（ad hoc）的負責人。這是設置旨在調查剛果（金）和盧旺達相互指責對方侵犯邊境。

--安哥拉派兵鄰國應該還需獲得議會批准-

在這一設置內，有一個由三名安哥拉人組成的專家團駐紮在剛果（金）東部北基伍省的省府戈馬城（Goma）；並得到大湖區問題國際會議（CIRGL）和聯合國駐剛果（金）穩定特派團（Monusco）共同機制的支持。安哥拉出兵剛果（金）東部應該還需得到議會的批准。

RFI Carte Archive / RD Congo : Nord-Kivu est une province de l'Est du pays dont le chef-lieu est Goma. (illustration) Geoatlas Carte / RFI Archive

--安哥拉在上一世紀末就曾幫助剛果(金)-

這並非羅安達首次介入剛果（金）問題。安哥拉在上一世紀90年代曾介入剛果（金）的政局，支持時任總統卡比拉（Laurent-Désiré Kabila）。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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