安哥拉將調兵支援剛果(金)維和
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非洲國家安哥拉總統府於2023年03月11日周六發表聲明，羅安達作為地區和平與安全進程的調解人，決定出兵支援國際社會在剛果民主共和國東部的維和行動。本台法廣（RFI）通訊員發自金沙薩的報道說，這一決定應該還需得到安哥拉議會的批准。羅安達在上一世紀90年代就曾有過介入剛果（金）的先例。
據本台法廣（RFI）法文網2023年03月12日星期天報道，為了保障剛果民主共和國東部的安全，安哥拉即將出兵支持國際社會的維和行動。安哥拉總統府於周六就此發表了一則聲明。羅安達（Luanda）透露，這一決定是在徵詢了金沙薩（Kinshasa）的意見後做出的。聯合國和這一地區的領袖們均已收到了這個新倡議的通報。
本台法廣（RFI）通訊員卡曼達（Kamanda wa Kamanda Muzembe）發自金沙薩（Kinshasa）的消息說，安哥拉總統府在[臉書]中發布了一則聲明。其維和部隊的主要任務將是保障[3月23日運動](M23)的屯駐區安全，保護負責監督遵守停火的團隊成員。目前尚無任何有關將被派往剛果（金）東部進行維和的安哥拉軍人人數的細節。
--安哥拉參與推動地區的和平與安全進程-
這一倡議被列入有關和平與安全進程的不同會晤框架內，羅安達（Luanda）在其中起着調解人的作用。2022年07月，在非洲大湖區問題國際會議（CIRGL）的峰會，指定了一名安哥拉將軍為特設核查機制（ad hoc）的負責人。這是設置旨在調查剛果（金）和盧旺達相互指責對方侵犯邊境。
--安哥拉派兵鄰國應該還需獲得議會批准-
在這一設置內，有一個由三名安哥拉人組成的專家團駐紮在剛果（金）東部北基伍省的省府戈馬城（Goma）；並得到大湖區問題國際會議（CIRGL）和聯合國駐剛果（金）穩定特派團（Monusco）共同機制的支持。安哥拉出兵剛果（金）東部應該還需得到議會的批准。
--安哥拉在上一世紀末就曾幫助剛果(金)-
這並非羅安達首次介入剛果（金）問題。安哥拉在上一世紀90年代曾介入剛果（金）的政局，支持時任總統卡比拉（Laurent-Désiré Kabila）。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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