博雷利：歐盟希望積極發展與阿爾及利亞能源夥伴關係

能源合作

非洲 – 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）13日在阿爾及爾表示，歐盟希望與阿爾及利亞發展能源夥伴關係以及在安全問題上的合作。

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博雷爾和阿爾及利亞總統馬吉德·特本會晤後告訴法新社，“大約 90% 的阿爾及利亞天然氣出口到歐洲，我們知道我們可以依靠阿爾及利亞，它是一個可靠的合作夥伴，當然它也經歷了困難時期。”

據他介紹，歐盟希望“着眼於未來，支持歐洲對可再生能源領域的投資”來發展這種夥伴關係。

阿爾及利亞是非洲主要的天然氣出口國。 幾個歐洲國家——尤其是意大利——急於分散供應以減少對俄羅斯碳氫化合物的依賴，已轉向阿爾及利亞的天然氣。

談到烏克蘭的衝突，博雷爾先生邀請阿爾及利亞“加入為制止這場毫無道理的戰爭並減少其對全世界的經濟和人類影響而做出的努力”。阿爾及利亞與莫斯科有着長期的特殊關係，馬吉德·特本將於 5 月對莫斯科進行國事訪問。

此外，阿爾及爾於 2 月決定重新開放其在基輔的大使館，該大使館自俄羅斯入侵以來一直關閉。博雷爾先生進一步宣布，歐盟和阿爾及利亞已同意“重啟我們的高級別安全對話”。

博雷利表示： “第一次會議將在今年年底前舉行。這證明阿爾及利亞是一個值得信賴的夥伴，也是我們共同鄰國打擊恐怖主義的關鍵參與者”。

他還補充說： “你們在打擊恐怖主義方面有着悠久的歷史，我們希望對這些新舊威脅形成全球和戰略觀點，協調和相互支持安全行動，並共同努力加強我們環境和鄰里的穩定。共同點，我特別想到薩赫勒地區”。

關於歐盟與阿爾及利亞之間的貿易關係，博雷爾先生認為雙方可以“做得更好”，應該首先找到解決方案，特別是“自 2022 年 6 月以來阿爾及利亞對與西班牙的貿易設置的障礙”。

阿爾及利亞於 6 月初暫停了與西班牙的合作條約，以回應馬德里決定支持其區域競爭對手摩洛哥的西撒哈拉自治計畫。