布林肯訪埃塞俄比亞和尼日爾： 呼籲和平 對抗中俄影響力

美國/埃塞俄比亞

美國國務卿安東尼-布林肯周三（3月15日）在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴呼籲在該國北部提格雷正在進行的和平進程中 "紮下根來"，布林肯此次非洲之行旨在與歷史盟友重新建立已疏遠的關係，同時對抗日益增長的中國和俄羅斯在該地區的影響力。

廣告 繼續瀏覽後續

布林肯是自2020年11月以及埃塞俄比亞聯邦政府與提格雷地區反叛當局之間的戰爭開始以來訪問埃塞俄比亞的最高級別美國官員，這場戰爭以11月2日在南非比勒陀利亞簽署的和平協議而結束。

法新社報道，布林肯與埃塞俄比亞副總理德梅克-梅康寧會晤前說，"有很多事情要做。最重要的可能是使正在該國北部紮根的和平紮根"，他還強調了 "加強美國和埃塞俄比亞之間關係的目標"。

布林肯也會見了自2018年以來擔任埃塞俄比亞總理的阿比-艾哈邁德。阿比在推特上說，"我們進行了深入的討論"，並 "同意加強我們國家之間長期的雙邊關係，承諾建立夥伴關係"。埃塞俄比亞自2022年1月以來，由於衝突被排除在美國對某些非洲國家的出口免稅倡議Agoa之外，這曾讓亞的斯亞貝巴極大不滿，

外交人士說，儘管比勒陀利亞協議是在非洲聯盟（非盟）的主持下談判和簽署的，但美國及其在該地區的特使邁克-哈默在交戰雙方斡旋中發揮了關鍵作用。

美國負責非洲事務的助理國務卿莫利-菲在華盛頓警告說，美國與埃塞俄比亞的關係還沒有準備好 "恢復正常"。如果埃塞俄比亞想讓與華盛頓的關係 "回到正軌"，政府必須採取措施，"打破困擾該國的種族政治暴力循環"。據法新社報道，提格雷的戰鬥已經停止，埃塞俄比亞的其他地區仍然是血腥衝突的現場，這些衝突往往與阿比的政府下恢復的身份和土地要求有關。

雖然確切的死亡人數難以評估，但美國估計，在提格雷兩年的衝突中，約有50萬人死亡，比俄羅斯入侵烏克蘭以來的死亡人數還要多，而俄羅斯入侵烏克蘭的事件正壟斷着媒體的關注。非盟非洲之角問題特使奧盧塞貢-奧巴桑喬在1月中旬稱有多達60萬人被殺。

布林肯的訪問此次非洲行在拜登總統努力對抗中國和俄羅斯在非洲大陸日益增長的影響力的背景下展開的。莫斯科目前正在非洲，特別是在埃塞俄比亞開展密集的外交攻勢，以贏得非洲國家的支持，並說服他們不要支持西方的制裁努力。另一方面，中國繼續通過本質上的商業關係在非洲建立其影響力，而沒有尊重人權的壓力。

在埃塞俄比亞之後，布林肯將於周四前往尼日爾。美國副總統卡馬拉-哈里斯將從3月底開始跟隨他出訪非洲大陸，訪問加納、坦桑尼亞和贊比亞。

布林肯此行將是拜登行政當局高層官員今年對非洲的第四次高調訪問。財政部長珍妮特·耶倫(Janet Yellen)、美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)和第一夫人吉爾·拜登(Jill Biden)都在今年訪問了非洲。