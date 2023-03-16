非洲2023礦業投資盛會見聞

RFI採訪/非洲經濟

在南非的立法首都開普敦（Le Cap），一年一度的非洲礦業投資盛會（Investing in Africa Mining Indaba）是當今世界規模最大的礦業國際投資會議。本台法廣（RFI）«非洲經濟»專欄節目（Chronique Afrique Economie）於近日接連刊出由南非通訊員在今年02月06日至09日期間採集到的2023年[非洲礦業投資盛會]（Investing in Africa Mining Indaba 2023）上的部分錄音片段。其中在本周一播出的第4集節目內容觸及美國和中國，以及仍在形成之中的非洲大陸自由貿易區（Zlecaf）。另外，下一屆投資非洲國際礦業盛會的舉辦日期已被確定在2024年02月05日至08日。

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本台法廣（RFI）法文網«非洲經濟»（Chronique Afrique Economie）專欄在2023年03月13日星期一上網的節目中刊出南非通訊員克萊爾（Claire Bargelès）發回的五集系列採訪之四。話題有關上個月在開普敦（Le Cap）舉行的2023年[非洲礦業投資盛會]（Investing in Africa Mining Indaba 2023）的情況。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Mining Indaba: produire des batteries en RDC et en Zambie pour valoriser localement les minerais （4/5）]。換做中文可被譯作：[採礦大會：在剛果（金）和贊比亞生產電池讓礦物在原產地增值（4/5）]。下面是簡介以供分享。

--非洲資源大國已不再僅滿足於出口原材料-

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇法文報道首先指出，非洲大陸的關鍵礦物有剛果民主共和國和贊比亞所擁有的、生產電動汽車電池所需的重要金屬。上述兩國已不再只是滿足於出口其礦物。它們已經簽訂了正在付諸實現的項目。

--非洲資源大國剛果(金)和贊比亞簽約結盟-

全球有超過70%的鈷產量和鋰資源尚未開發，還有錳礦、鎳礦和銅礦。剛果和贊比亞地區擁有眾多生產電動汽車電池的元素。金沙薩（Kinshasa）和盧薩卡（Lusaka）已於去年簽署了一項協議，將在剛果（金）的上加丹加省（Haut-Katanga）和贊比亞的銅帶省（Copperbelt），設立一個跨邊境的經濟特區。

--剛果(金)女部長隨總統訪問美國簽署協議-

剛果民主共和國礦業部長恩桑巴·卡蘭巴伊·安托瓦妮特夫人（Mme Antoinette N'Samba Kalambayi）在採訪中表示，她曾於2022年11月隨同剛果（金）總統齊塞克迪（Président Félix Tshisekedi）一起前往美國，並在那裡簽署了一項協議，正在付諸實現。

--剛果(金)似已決定資金和技術應一起到位-

剛果礦業商會會長在採訪中透露，第一階段所需的資金將不僅包含設立經濟特區所需的費用，還有前期研究的經費和式樣的部分。有些類似一間將要製作電池配件初步模型的實驗工廠。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

彭博新能源財經（BloombergNEF）對這一項目的評估基礎是剛果（金）將可能製造出成本最低廉的電池。贊比亞礦業部長卡布斯韋（M.Paul Kabuswe）則提出，必須協調發展重要基礎設施，包括公路、鐵路，以及過關上的便利。

--非洲對正在構築的大陸自由貿易區有期待-

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道最後提到，為了發展教育和科研，剛果(金)已在銅都盧本巴希（Lubumbashi）建立了一個非洲電池卓越中心 (CAEB-Centre Africain d’Excellence sur les batteries) 。

RFI Image / Afrique : la Zlecaf (la Zone de libre échange continentale) cherche à convaincre les investisseurs à Davos qu'elle est un marché d’avenir. (illustration) © Mounia Daoudi / RFI

儘管，其可行性研究還需確定這個項目的成本和成活力。但非洲機構已希望[大陸自由貿易區]（Zlecaf-Zone de libre échange continentale）將能發展其它此類跨國間合作。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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