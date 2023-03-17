烏克蘭在肯尼亞加強輿論宣傳

非洲藝術 / 俄烏衝突 – 肯尼亞和烏克蘭兩國藝術家加強合作，在內羅畢街頭以壁畫形式提高人們對烏克蘭衝突的認識。烏克蘭外交機構和文化單位正一起推動着這個雙邊交流項目。

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東非國家肯尼亞（Kenya），中文也被譯作肯亞。在烏克蘭公共文化單位的倡議下，兩國藝術界人士加強合作，旨在提高非洲輿論更好地認識烏克蘭局勢。本台法廣RFI法文網03月17日周五在報導中指出，烏克蘭駐內羅畢大使館也是這一項目的合作方。

--肯尼亞首都的街頭藝術-

本台法廣(RFI)通訊員阿爾巴娜（Albane Thirouard）發自內羅畢（Nairobi）的消息描述說，在肯尼亞首都的市中心，藝術家們用了一個星期的時間，繪製了三幅色彩繽紛的壁畫。它們各自傳遞着不同的信息。左邊的兒童代表着未來的新生代，他們將尊重各國的自由。中間的一幅壁畫象徵著肯尼亞和烏克蘭相互幫助。右邊的一幅壁畫則描繪了雙方的商貿交往。

RFI Image Archive / Afrique : à Nairobi, un projet de street-art pour renforcer la coopération entre artistes Kényans et Ukrainiens et sensibiliser sur le conflit en Ukraine. Ici, un paysage à la capitale kenyane. (illustration) RFI

這一活動的烏克蘭女協調人沒有隱藏其中的政治目標。她說，想法是要鼓勵對話。

--烏克蘭目標是鼓勵對話-

在內羅畢的一名政治分析家迪斯馬斯·莫庫阿（Dismas Mokua）在接受本台法廣通訊員採訪時表示，在烏克蘭與俄羅斯的衝突一開始，肯尼亞馬上就在聯合國安理會的投票中支持烏克蘭。這是內羅畢當局就這一衝突所傳遞出的清晰信息。肯尼亞的精英和中產階級，絕大部分是站在這一立場。一些人甚至認為，俄羅斯不應入侵烏克蘭。大部分肯尼亞人對這一衝突是了解的。。。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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