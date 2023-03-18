剛果(金):歐盟援助運抵北基伍

非洲維和 / 歐盟援助

在非洲的剛果民主共和國（RD Congo），其東部的北基伍省(Nord-Kivu)由於曠日持久的武裝衝突，在過去一年造成近80萬民眾流離失所。那裡不僅是聯合國維和行動的焦點地區，也成為歐盟人道援助的關注重點。本台法廣（RFI）女特派記者在省城戈馬（Goma）見證了自歐洲國家發出的急救物資援助由專機運抵。冒雨卸載的35噸緊急物資中，很多是為了對抗正在當地難民營中流行的霍亂疫情（choléra）。

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綜合本台法廣（RFI）法文網在過去24小時里的兩則報道，位於剛果民主共和國東部的北基伍省(Nord-Kivu)正處於嚴重的人道危機之中。當地的反叛武裝經過一年的征戰後，現已攻克了一部分地區。人道機構認為，這一衝突造成了近80萬民眾被迫逃離家園，其中有30萬人目前聚集在戈馬（Goma）地區。而霍亂（choléra）正在那裡的難民營中流行。

RFI Image / Un camp de déplacés à Goma, en RDC, le 17 mars 2023. © RFI/Paulina Zidi

--歐盟在一周內已有兩批急救物資運抵戈馬-

據本台法廣（RFI）法文網介紹，03月17日星期五，一架裝載着35噸歐盟緊急救援物資的飛機自丹麥飛抵戈馬城（Goma）。這也是一周內當地接收的第二批歐盟救援物資。於一周前的03月10日運抵的首批物資中，有15噸屬於聯合國兒童基金會（Unicef）。

RFI Image / RD Congo : 35 tonnes d’aide humanitaire de l’UE arrivent à Goma. Ici, l'avion chargé d'aide humanitaire est arrivé à Goma le vendredi 17 mars 2023, au matin. © Paulina Zidi / RFI

本台法廣（RFI）特派記者寶琳娜（Paulina Zidi）發自戈馬城（Goma）的消息說，運載着35噸歐盟緊急救援物資的專機在周五飛抵時，略有晚點。在運輸機機身下方，不同的非政府組織和人道機構均到場協調卸載。這是一架滿載的波音647巨型運輸機（gros porteur）。所運輸的主要為醫療物資，用於對抗營養不良和庇護設備。一名機組人員表示，他們僅有4到6個小時。

--剛果(金)北基伍省的公路運輸幾乎被切斷-

在停機坪上，現場的人道主義人士都對在戈馬（Goma）建立這個空中橋樑感到高興。因為，這座城市的後勤給養現已十分複雜。多條道路已遭切斷，物資需要經過盧旺達（Rwanda）中轉。聯合國兒童基金會(Unicef)的一名後勤人員表示，如果一切都是通過船隻航運，那需等待數月之久。在上周運抵的首架飛機里，聯合國兒童基金會(Unicef)接收了15噸物資。

Un Boeing 767 chargé de 35 tonnes d’aide humanitaire a décollé jeudi 16 mars du Danemark et doit arriver vendredi 17 mars dans la matinée au Nord-Kivu, en RDC. © RFI/Paulina Zidi

聯合國難民署(HCR)的一名負責人也在現場。他表示，這批援助屬於急需物資。面對人道危機，反應迅速必不可缺。聯合國難民署到場接收數噸被毯，並將迅速地被分發到難民營之中。

--人道團體冒雨卸載專機里的緊急救援物資-

本台法廣（RFI）法文網報道提到，北基伍省城戈馬（Goma）氣溫涼爽，氣候變化莫測。人道主義組織周五冒雨為這架運輸緊急救援物資的專機卸載。在當地的難民營里，每天都有新的逃難者自交戰區抵達。北基伍省一年間有近80萬人流離失所。目前，戈馬（Goma）地區有近30萬逃難者。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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