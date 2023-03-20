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法國記者奧利維爾-杜波依斯在馬里被聖戰聯盟 "支持伊斯蘭教和穆斯林集團"（GSIM）綁架近兩年後，於周一自由抵達尼亞美機場。與杜波依斯一同獲釋的美國人道主義活動家伍德克也一同獲得自由，抵達尼日爾尼亞美國際機場。

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據法新社記者現場報道指出，法國記者奧利維爾-杜波依斯表示，"我感到很累，但我很好。"他說， "對我來說，能夠來到這裡，獲得自由的喜悅是巨大的，我想向尼日爾在這項微妙任務中的專業表示敬意，並向法國和所有允許我今天來能夠來到這裡的人表示敬意。"

2016年10月在尼日爾被綁架的美國人道主義者傑弗里-伍德克一同也被釋放。他拄着拐杖，頭髮花白，與奧利維爾-杜波依斯一起出現在眾多記者面前。

據尼日爾內政部長哈馬杜-蘇雷周一在機場說，"這二位人質在被移交給法國和美國當局之前，曾獲得尼日爾當局關懷，他們安然無恙。"

法國48歲的自由記者奧利維爾-杜波依斯（Olivier Dubois）於2021年4月8日在馬里北部的加奧被薩赫勒地區的主要聖戰聯盟GSIM綁架，該聯盟與基地組織有關。杜波伊斯為《解放報》、《觀點報》和《非洲青年報》工作，2015年被綁架前就一直在馬里生活和工作。

他本人於2021年5月5日在社交網絡上發布了一段視頻，報告自己被綁架。

消息沒有提及上述兩名人質獲釋的細節情況。