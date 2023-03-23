非洲:馬爾堡病毒坦桑尼亞現蹤

非洲社會 / 公共衛生

非洲 – 馬爾堡病毒(Virus Marburg)，中文也被譯作“馬堡”病毒或“青猴病”病毒。醫學界認為，馬爾堡病毒與埃博拉病毒（Ebola）都屬於絲狀病毒科（filovirus）。這是一種人畜共患的傳染病。據本台法廣（RFI）通訊員發自東非的消息，坦桑尼亞現已有多名確症感染馬爾堡病毒的患者死亡。發病地區臨近烏干達邊境。世界衛生組織（OMS）稱讚多多馬當局（DODOMA）對出現疫情迅速做出反應。

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RFI Image Archive / La Tanzanie a annoncé, mardi 21 mars 2023, la mort de cinq personnes des suites du virus Marburg. Cent soixante et un cas contacts ont été identifiés et font l’objet d'une surveillance. (illustration). © CDC - Dr. Frederick Murphy / RFI Image Archive

據本台法廣（RFI）法文網報道，非洲國家坦桑尼亞現已證實，其境內首次出現了多名感染馬爾堡病毒的患者。在位於該國西北部、與烏干達邊境接壤的卡蓋拉地區（Kagera），已有至少五人死於這種病毒。坦桑尼亞衛生部保證，會竭盡全力控制疫情蔓延。

--首批疑似病例出現於上個星期-

本台法廣（RFI）通訊員弗洛朗絲（Florence Morice）2023年03月22日星期三發自東非地區的消息說，坦桑尼亞有兩個村莊（Bulinda）和 （Butayibega）於上周通報了首批似乎感染馬爾堡病毒的患者。所有的病人都表現出了與感染馬爾堡病毒相類似的癥狀：發燒、嘔吐、出血，以及腎功能衰竭。

--馬爾堡病毒與埃博拉病毒同科-

坦桑尼亞衛生部在對病樣開展分析後宣布，確認患者們為感染了馬爾堡病毒。首批8名患者中，有5人死亡，另有3人住入了醫院。

RFI Carte Archive / Afrique : Tanzanie. 非洲：坦桑尼亞 RFI Carte Archive

馬爾堡病毒於上一世紀60年代，在德國被發現。這種病毒與埃博拉病毒屬於同一科。傳播的方式也一樣，是通過血液或體液。世界衛生組織認為，這種病毒的致死率在24%到88%之間，目前還沒有疫苗，或有針對性治療手段。

--坦桑尼亞當局請民眾不要恐慌-

坦桑尼亞衛生部長烏米·姆瓦利穆夫人（Mme Ummy Mwalimu）呼籲民眾保持平靜。她保證，一切都已就緒，以控制疫情的蔓延。現已確認了160多個病例，均已處於觀察之中。

--坦桑尼亞鄰國烏干達處於戒備-

本台法廣（RFI）法文報道最後指出，臨近坦桑尼亞卡蓋拉地區（Kagera）的烏干達，現已處於警戒狀態。世界衛生組織（OMS）稱讚坦桑尼亞當局面對出現疫情反應迅速，與前總統馬古富利（John Magufuli，1959-2021）當政時代不同。後者否認坦桑尼亞境內曾出現Covid-19病例，拒絕與世界衛生組織（OMS）合作。

RFI Dessin / Tanzanie : l’ex-président （John Magufuli，1959-2021）avait nié la présence du Covid-19 dans le pays et refusait de coopérer avec l’Organisation mondiale de la santé. (illustration) © FMM - RFI

據介紹，坦桑尼亞前總統約翰·馬古富利（John Magufuli，1959-2021）於2021年03月在任內因病去世。另外，在與坦桑尼亞毗鄰的烏干達，該國於2017年曾發現馬爾堡病毒的蹤跡。

--西非近幾年多次現馬爾堡病毒-

最近幾年，西非地區曾多次發現馬爾堡病毒。2021年在幾內亞，2022年在加納，2023年元月和二月在赤道幾內亞。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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