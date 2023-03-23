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非洲:馬爾堡病毒坦桑尼亞現蹤

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RFI Image Archive / Afrique : La Tanzanie confirme cinq morts du virus de Marburg dans le pays, le mardi 21.03.2023. Ici, le scientifique fait le point sur ce qu’il faut savoir de ce virus cousin d’Ebola et particulièrement dangereux pour l’homme. (illustration) 公共衛生 / 非洲:馬爾堡病毒在坦桑尼亞現蹤。(存檔圖片)
RFI Image Archive / Afrique : La Tanzanie confirme cinq morts du virus de Marburg dans le pays, le mardi 21.03.2023. Ici, le scientifique fait le point sur ce qu’il faut savoir de ce virus cousin d’Ebola et particulièrement dangereux pour l’homme. (illustration) 公共衛生 / 非洲:馬爾堡病毒在坦桑尼亞現蹤。(存檔圖片) © Centers for Disease Control and Prevention / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
9 分鐘

非洲 – 馬爾堡病毒(Virus Marburg)，中文也被譯作“馬堡”病毒或“青猴病”病毒。醫學界認為，馬爾堡病毒與埃博拉病毒（Ebola）都屬於絲狀病毒科（filovirus）。這是一種人畜共患的傳染病。據本台法廣（RFI）通訊員發自東非的消息，坦桑尼亞現已有多名確症感染馬爾堡病毒的患者死亡。發病地區臨近烏干達邊境。世界衛生組織（OMS）稱讚多多馬當局（DODOMA）對出現疫情迅速做出反應。

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Image RFI - CDC - Marburg virus
RFI Image Archive / La Tanzanie a annoncé, mardi 21 mars 2023, la mort de cinq personnes des suites du virus Marburg. Cent soixante et un cas contacts ont été identifiés et font l’objet d'une surveillance. (illustration). © CDC - Dr. Frederick Murphy / RFI Image Archive

據本台法廣（RFI）法文網報道，非洲國家坦桑尼亞現已證實，其境內首次出現了多名感染馬爾堡病毒的患者。在位於該國西北部、與烏干達邊境接壤的卡蓋拉地區（Kagera），已有至少五人死於這種病毒。坦桑尼亞衛生部保證，會竭盡全力控制疫情蔓延。

--首批疑似病例出現於上個星期-

本台法廣（RFI）通訊員弗洛朗絲（Florence Morice）2023年03月22日星期三發自東非地區的消息說，坦桑尼亞有兩個村莊（Bulinda）和 （Butayibega）於上周通報了首批似乎感染馬爾堡病毒的患者。所有的病人都表現出了與感染馬爾堡病毒相類似的癥狀：發燒、嘔吐、出血，以及腎功能衰竭。

--馬爾堡病毒與埃博拉病毒同科-

坦桑尼亞衛生部在對病樣開展分析後宣布，確認患者們為感染了馬爾堡病毒。首批8名患者中，有5人死亡，另有3人住入了醫院。

Image RFI - La Tanzanie
RFI Carte Archive / Afrique : Tanzanie. 非洲：坦桑尼亞 RFI Carte Archive

 

 

馬爾堡病毒於上一世紀60年代，在德國被發現。這種病毒與埃博拉病毒屬於同一科。傳播的方式也一樣，是通過血液或體液。世界衛生組織認為，這種病毒的致死率在24%到88%之間，目前還沒有疫苗，或有針對性治療手段。

--坦桑尼亞當局請民眾不要恐慌-

坦桑尼亞衛生部長烏米·姆瓦利穆夫人（Mme Ummy Mwalimu）呼籲民眾保持平靜。她保證，一切都已就緒，以控制疫情的蔓延。現已確認了160多個病例，均已處於觀察之中。

--坦桑尼亞鄰國烏干達處於戒備-

本台法廣（RFI）法文報道最後指出，臨近坦桑尼亞卡蓋拉地區（Kagera）的烏干達，現已處於警戒狀態。世界衛生組織（OMS）稱讚坦桑尼亞當局面對出現疫情反應迅速，與前總統馬古富利（John Magufuli，1959-2021）當政時代不同。後者否認坦桑尼亞境內曾出現Covid-19病例，拒絕與世界衛生組織（OMS）合作。

Image RFI - Tanzanie - John Magufuli
RFI Dessin / Tanzanie : l’ex-président （John Magufuli，1959-2021）avait nié la présence du Covid-19 dans le pays et refusait de coopérer avec l’Organisation mondiale de la santé. (illustration) © FMM - RFI

據介紹，坦桑尼亞前總統約翰·馬古富利（John Magufuli，1959-2021）於2021年03月在任內因病去世。另外，在與坦桑尼亞毗鄰的烏干達，該國於2017年曾發現馬爾堡病毒的蹤跡。

--西非近幾年多次現馬爾堡病毒-

最近幾年，西非地區曾多次發現馬爾堡病毒。2021年在幾內亞，2022年在加納，2023年元月和二月在赤道幾內亞。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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