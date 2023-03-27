法意聲援突尼斯以對難民悲劇

地中海水域人道危機

北非 – 在北非，自2023年以來，從突尼斯出發，穿越地中海進入歐洲意大利的非法移民人數大增。與此同時，沉船事故也顯著增加。突尼斯海岸警衛隊於03月26日星期天通報了三起海難事故，至少29人被淹死。面對發生在地中海水域里的人道危機加劇，巴黎和羅馬正在尋求國際貨幣基金組織（FMI）幫助突尼斯改善經濟狀況。

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RFI Carte : Lampedusa est une île italienne d'une superficie de 20,2 km2 peuplée de 6 299 habitants. Elle est située entre l'île de Malte et la Tunisie. Ici, île de Lampedusa en Méditerranée (Italie). RFI - Marc Verney

綜合本台法廣（RFI）法文網在過去24小時里的兩則報導，2023年第一季度尚未結束，抵達意大利的人數同比增幅高達226%。據聯合國難民署的數據，意大利從今年元月1日至03月19日已接納了近2萬2千5百人。如此人道壓力一直延伸至歐盟，尤其是意大利和法國，這兩大突尼斯的合作夥伴。

RFI Photo / La Méditerranée : dans un communiqué des garde-côtes tunisiens du dimanche 26 mars 2023, une patrouille a retrouvé 8 noyés au large de Mahdia, une bande de mer entre la Tunisie et l'île italienne de Lampedusa sur la côte est, et secouru 11 personnes. Ici, les 6000 habitants de Lampedusa vivent essentiellement du tourisme (70% des ressources). L’hiver, le bateau qui assure la liaison quotidienne avec la Sicile reste parfois des jours à quai et l’île s’isole davantage. (illustration) RFI - Juliette Gheerbrant

突尼斯海岸警衛隊於03月26日星期天在一份聲明中，通報了三起海難事故。該國一艘捕魚船在距離海岸線58公里的水域撈起了19具屍體。海岸警衛隊的一艘巡邏艇在突尼斯和意大利之間的水域，找到了8具屍體，救起了11人。另有其它捕魚船打撈到2具屍體。

--法意兩國正攜手幫助突尼斯-

本台法廣（RFI）法文網2023年03月27日星期一報導說，面對當前的窘境，巴黎和羅馬正在幫助突尼斯以獲得國際貨幣基金組織（FMI）的一筆貸款，以避免突尼斯經濟崩潰，導致出現移民潮湧向歐洲的風險。這筆金額19億美元的貸款，自2022年12月起，談判進入了死胡同。

RFI Image Archive / Face à la pression migratoire, la France et l'Italie appellent à ce qu’un accord soit trouvé avec le FMI pour soutenir l’économie tunisienne. Ici, logo de FMI. (illustration) © RFI

另據本台法廣（RFI）通訊員莉莉婭（Lilia Blaise）周日發自突尼斯（Tunis）的消息，歐盟經濟專員、意大利人保羅·真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)預計周一前往突尼斯訪問，並會晤突尼斯總統賽義德（Président Kaïs Saïed）討論該國政府打算開展的社會經濟改革及可能予以的金融協助行動。

--法國鼓勵突尼斯的社經改革-

法國駐突尼斯大使告訴該國通訊社（TAP），巴黎準備在今、明兩年支持突尼斯的金融需要。有一筆2億5千萬歐元的撥款正在等待啟封。巴黎也在動員其他捐助方支持突尼斯的經濟，條件是突尼斯政府實施為獲得國際貨幣基金組織貸款所做出的改革承諾。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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