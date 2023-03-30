南非不滿歐盟進口橙安全措施

RFI原材/食品安全

歐盟食品安全措施 – 南非是世界第二水果出口國，而歐盟則是他們的最大出口市場。為了對抗水果中的一種害蟲，歐盟自去年七月起對某些出口橙子的國家執行新規範。這些國家主要是在非洲。南非的柑橘種植者認為這一措施不公正，而且在執行上過於複雜。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於周四早上發布上網的最新話題。

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本台法廣（RFI）法文網2023年03月30日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出位於非洲大陸南部的通訊員克萊爾（Claire Bargelès）自約翰內斯堡（Johannesburg）發來的一篇最新報道。南非的柑橘種植者依舊反對布魯塞爾實施的食品安全措施，但歐盟是他們的最大出口市場。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Bras de fer entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud sur les oranges]。換做中文可被譯作[歐盟與南非正因為橙子在拗手勁]。下面是簡介以供分享。

--歐盟新措施針對一種蝴蝶卵-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先提到，為了能夠在歐洲市場上銷售，從今起南非橙農必須遵守延長冷處理至20天。這一措施旨在避免一種小昆蟲的蔓延。一種名叫假鱈蛾（faux carpocapse）的蝴蝶，會把它的卵產在非洲的柑橘上。其幼蟲之後能夠滲入水果內。這樣的水果不可食用。

RFI Image Archive / EFSA -Agence européenne de sécurité alimentaire. Ici, logo d'EFSA. (illustration) © EFSA

布魯塞爾根據[歐洲食品安全當局]（EFSA-Autorité Européenne de la Sécurité des Aliments）的一項研究結論，捍衛所採取的新預防措施。這也是為了跟進全球第一大柑橘出口國西班牙所表達的擔憂，避免這種寄生蟲在其境內蔓延。但南非的柑橘種植者認為，歐盟新措施過於嚴厲，並具有歧視性。他們認為，當地現有的規程就足以消除風險。業內的工會組織則指出，這不僅會帶來額外成本，還有該國基礎設施的落後問題。

--南非與歐盟談判陷入死胡同-

在距離新的出口季還有數周之際，擔憂也在加劇。柑橘名列為比勒陀利亞創彙最多的出口農產品，並在全國僱傭工人近12萬。

RFI Image Archive / OMC-Organisation mondiale du commerce. Ici, logo d'OMC. (illustration) © OMC / RFI Image Archive

南非於去年就這一分歧向世界貿易組織（OMC-Organisation Mondiale du Commerce）提出申訴，但未能達成和解。談判目前處於僵局。

--歐盟外交事務主管感到遺憾-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，歐盟外交與安全政策高級代表何塞普·博雷利（Josep Borrell）在今年年初訪問南非時，也曾對雙方在此問題未能達成一致，再度表示遺憾。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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