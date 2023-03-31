法語世界:2023年的法語活動月

法語世界/N°024

國際 – 歡迎您進入法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]（Cultures Francophonie）專欄。本次節目回顧2023年三月，這個法語月內豐富多彩的各類文化教育活動。

廣告 繼續瀏覽後續

每年的3月份前後，法語圈在世界各地同慶法語活動月（Le mois de la francophonie）。這也是每年法語圈國際日和法語周活動的延伸。伴隨着2023年03月31日的來臨，本年度的法語活動月也即將落下帷幕。

-- 印度洋非洲島國馬達加斯加-

我們首先把目光投向非洲，這片法語未來之地。馬達加斯加是一個位於印度洋中的非洲島國。首都安塔那那利佛（Antananarivo）的法語考試是今年法語活動的一大亮點。據報，馬達加斯加首都的法語（Delf/Dalf）考試中心，目前為全球之最。2022年接待了7700名考生。

RFI Image Archive / Afrique : Alliance française d’Antananarivo, le plus gros centre d’examen Delf/Dalf du mond. Ici, le siège de l'Alliance française à Madagascar. (illustration) alliancefr / RFI Image Archive

本台RFI法語[非洲報導]欄目於2023年03月18日刊出通訊員薩拉（Sarah Tétaud）發自安塔那那利佛（Antananarivo）的一個實地專訪。現場報導了當地法語聯盟（Alliance française）組織的一次法語考試。

在本台法廣（RFI）通訊員進行實地採訪的當天，看到考場內有1200名考生。其中有部分考生接受了現場採訪。一名20歲的女大學生說，她考法語是為了出國留學。另一名20來歲的女大學生也表示，這是為了準備資料之需，為了提交法語國家裡的一些大學。

在考場，本台RFI通訊員還遇到了一些高齡考生。一位50來歲的女士在接受採訪時自我介紹說，她是一名中學教師。她參加法語考試是為了加工資和晉級。據介紹，當天的考生中，大學生超過了半數。馬達加斯加的法語考試，還吸引到許多當地的公務員。一旦考試通過，他們可享有調整仕途的發展機會。

RFI Image Archive / Madagascar : l’examen « Delf / Dalf » de français attire pas mal de fonctionnaires, qui peuvent, en cas d’obtention du diplôme, bénéficier d’une modification dans leur avancement de carrière. Ici, une épreuve orale collective de l'examen Delf B2. Ce jour du mois de Mars 2023, 1200 candidats participent à l'examen organisé au sein de l'Alliance française d'Antananarivo. (illustration) © RFI/Sarah Tétaud

法國駐馬達加斯加大使館負責文化與合作事務的參贊Patrick Bosdure 當天也親自前來監考。他接受了本台RFI通訊員的現場採訪。他說：“赴法國留學的馬達加斯加人通常都很成功。他們在法國高等教育體系中享有很好的聲譽。他們提出的申請在很大程度上十分受歡迎。”

RFI - francophonie - Madagascar - examen

francophonie Nicolas 2023.03.31 v Episode 024 Reportage Madagascar Alliance française Son Patrick Bosdur Trad Extrait 1 RFI Sarah Tétaud 尼古拉

哪留學法國是否會在馬達加斯加引發人才流失的問題？對此，法國駐馬達加斯加使館負責文化與合作事務的參贊明確地予以了否定。他解釋說：“優先事項，顯然是法國高等教育的吸引力，使得大部分考生得以前往法國學習，人文科學或純科學。但尤其是，到法國後還要帶着法式教育返回馬達加斯加，開始職業生涯。這不是鼓勵人才流失，既然他們應該返回。”

接受採訪的這名法國外交官還特別指出，法語文憑並不意味着便於獲得簽證。這只是為了符合申請學校的需要。法國現在每年大約接受1000名來自馬達加斯加的新留學生。

RFI Carte Archive / Asie sud-est : Présentation de la cuisine et de la culture vietnamiennes lors du Mois de la Francophonie 2023 en Malaisie. Cet événement annuel tenu dans un complexe commercial à Kuala Lumpur a vu la participation de la Belgique, de la France, de la Guinée, du Laos, de Maurice, du Maroc, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Ukraine et du Vietnam. Ici, une carte de la Malaisie. (illustration) © FMM Carte

-- 馬來西亞推介法語圈的美食-

在位於東南亞的馬來西亞，2023年法語月始於03月10日。今年的活動內容之一是介紹法語國家的烹飪美食。這一活動的地點是在首都吉隆坡的一處商業中心。參加這一活動的國家，除法國之外，還有亞洲的越南和老撾、歐洲的比利時、烏克蘭、波蘭、羅馬尼亞，及非洲國家：摩洛哥、幾內亞、毛里求斯。據河內法語媒體的介紹，現場還有越南青年歌舞音樂的助興。

--兩岸三地在法語節期間同樂-

在東亞地區的中國北京，國際著名的網球女將李娜是2023年3月法語活動月的宣傳大使。法語圈希望通過這個跨領域的活動，彰顯法語語言和文化的多樣性。活動範圍囊括文化、體育和科技等領域。具體內容包括法語電影薈萃、2024年巴黎奧運會倒計時500天接力賽、及科學層面的交流。

RFI Image Archive / Li Na, joueuse de tennis chinoise, est désignée à assumer le titre de la marraine du 27e Mois de la francophonie (2023) en Chine. Ici, une photo d'archive de Li Na. （illustration) 存檔圖片/ 中國 ：國際著名的網球女將李娜是2023年3月法語活動月的宣傳大使。 © RFI Archive

在海峽對岸的台北，在台灣法國文化協會、法國在台協會、瑞士商務辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、比利時台北辦事處、盧森堡台北辦事處、海地共和國使館等機構的共同組辦下，於3月初舉行了[台灣法語月-法語國家小影展]活動。播放了6個國家精選的7部法語影片。

在香港和澳門，法國總領館和當地的法語聯盟一同組織法語圈同樂節活動。這也是當地近三年來，首次面對面地組織和慶祝法語圈節日。

-- 拉美國家借法語月促進和平-

另外，在拉丁美洲，哥倫比亞2023年法語月的主題是促進和平（Francophonie pour la Paix / Francofonia para la Paz）。這也是法語國家及地區國際組織（OIF）的任務之一。

Drapeau de la francophonie. © francophonie / RFI Image Archive

各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第24個節目，介紹2023年法語月在世界各地的部分活動內容。

Sound RFI - Chronique cultures francophonie 31-03-2023 法語世界 Episode 024 le mois de la francophonie 2023

cultures francophonie 31-03-2023 法語世界 Episode 024 le mois de la francophonie 2023 尼古拉

感謝本台法廣RFI音像資料室（Service Sonothèque）協助，和馬達加斯加通訊員發回的實地採訪錄音片段，以及Mathieu的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在[法語世界]節目的下一集時間段里再見。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~. Fin .~