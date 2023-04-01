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堆在港口的西非棉花期待買家

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RFI Image Archive / Chronique Matières Premières : Depuis plusieurs mois le marché du coton tourne au ralenti faute d’acheteur. La demande est désormais si molle que la baisse de production annoncée en Inde n’a pas eu d’impact sur les prix. Ici, Coton fraîchement cueilli entre les mains d'un jeune ouvrier agricole, près de Sardargarh, Rajasthan, Inde. (illustration) RFI原材/堆在港口的西非棉花期待買家。
RFI Image Archive / Chronique Matières Premières : Depuis plusieurs mois le marché du coton tourne au ralenti faute d’acheteur. La demande est désormais si molle que la baisse de production annoncée en Inde n’a pas eu d’impact sur les prix. Ici, Coton fraîchement cueilli entre les mains d'un jeune ouvrier agricole, près de Sardargarh, Rajasthan, Inde. (illustration) RFI原材/堆在港口的西非棉花期待買家。 © Getty - David Clapp / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
8 分鐘

國際 – 棉花市場由於缺乏買家，在過去幾個月里一直萎靡不振。需求實在太疲軟，甚至連印度宣布減產都未能重振價格。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於本周三發布上網的話題內容。目前，全球棉花生產處於供大於求。業界不打算依賴中國立即去重燃市場的火焰。

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本台法廣（RFI）法文網2023年03月29日星期三在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新報道，分析了當前棉花市場不振的原因是由於供大於求。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Où sont passés les acheteurs de coton ?]。換做中文可被譯作[棉花的買家到哪裡去了？]。下面是簡介以供分享。

--棉花通常是一年一收-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，據美國農業部（USDA）的最新報道，本棉花年的需求預估為1億1千萬包（Balles/Bales），比上一年少6百萬包。但鑒於市場萎靡，需求可能還會減少。

--美國農業部預告行情-

法國的一位貿易商說，消費實在很糟糕。業內的另一名競爭對手補充說，大買家庫存過多，幾乎不下訂單了。美國農業部（USDA）規畫今年的貿易量將是近6年來的最低。對中國解封後的期待目前尚未出現。此外，中國自產棉花。所以不打算依賴中國立即去重燃市場的火焰。

--亞洲紡織業需求降低-

報道指出，孟加拉國是非洲棉花的主要買家，由於經濟危機，進口大跌。其後果是，西非的棉花被堆壓在港口。

Image RFI - bales - coton
RFI Image Archive / Matières Premières : Où sont passés les acheteurs de coton ? Ici, des balles de coton au Caire, en Égypte. (illustration) Getty Images - Marco Vacca / RFI Image Archive

巴基斯坦的金融能力造成進口崩潰。美國農業部（USDA）還預估，印度尼西亞的需求將降至1990年以來的新低。土耳其紡織業的情況也沒有比其它亞洲國家更好。美國預測，土耳其今年的棉花消費量會減少100萬包。

--棉花產量今供大於求-

面對棉花供應充足。儘管，科特迪瓦、馬里，還有印度的產量都不佳，但澳大利亞和巴西預估收成不錯。這將起到平衡。依照目前的需求狀況，業內專家指出，棉花生產肯定是過量了。現狀是，價格受到宏觀經濟不佳的引導。一名業內的對話者評論說，儘管棉花的價格每周都在跌，但總體上價位還是很好的。

Image RFI - Madagascar
RFI Image Archive / Le coton de Tuléar dans le sud de Madagascar est apprécié pour sa fibre résistante et immaculée. Mais le secteur est en crise. RFI/Sarah TETAUD

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，齋月的開始應該不會翻轉行情。所有活動放緩，這甚至有進一步壓低孟加拉國和巴基斯坦這兩大買家需求的風險。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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