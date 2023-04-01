堆在港口的西非棉花期待買家

RFI原材/經濟作物

國際 – 棉花市場由於缺乏買家，在過去幾個月里一直萎靡不振。需求實在太疲軟，甚至連印度宣布減產都未能重振價格。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於本周三發布上網的話題內容。目前，全球棉花生產處於供大於求。業界不打算依賴中國立即去重燃市場的火焰。

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本台法廣（RFI）法文網2023年03月29日星期三在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新報道，分析了當前棉花市場不振的原因是由於供大於求。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Où sont passés les acheteurs de coton ?]。換做中文可被譯作[棉花的買家到哪裡去了？]。下面是簡介以供分享。

--棉花通常是一年一收-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，據美國農業部（USDA）的最新報道，本棉花年的需求預估為1億1千萬包（Balles/Bales），比上一年少6百萬包。但鑒於市場萎靡，需求可能還會減少。

--美國農業部預告行情-

法國的一位貿易商說，消費實在很糟糕。業內的另一名競爭對手補充說，大買家庫存過多，幾乎不下訂單了。美國農業部（USDA）規畫今年的貿易量將是近6年來的最低。對中國解封後的期待目前尚未出現。此外，中國自產棉花。所以不打算依賴中國立即去重燃市場的火焰。

--亞洲紡織業需求降低-

報道指出，孟加拉國是非洲棉花的主要買家，由於經濟危機，進口大跌。其後果是，西非的棉花被堆壓在港口。

RFI Image Archive / Matières Premières : Où sont passés les acheteurs de coton ? Ici, des balles de coton au Caire, en Égypte. (illustration) Getty Images - Marco Vacca / RFI Image Archive

巴基斯坦的金融能力造成進口崩潰。美國農業部（USDA）還預估，印度尼西亞的需求將降至1990年以來的新低。土耳其紡織業的情況也沒有比其它亞洲國家更好。美國預測，土耳其今年的棉花消費量會減少100萬包。

--棉花產量今供大於求-

面對棉花供應充足。儘管，科特迪瓦、馬里，還有印度的產量都不佳，但澳大利亞和巴西預估收成不錯。這將起到平衡。依照目前的需求狀況，業內專家指出，棉花生產肯定是過量了。現狀是，價格受到宏觀經濟不佳的引導。一名業內的對話者評論說，儘管棉花的價格每周都在跌，但總體上價位還是很好的。

RFI Image Archive / Le coton de Tuléar dans le sud de Madagascar est apprécié pour sa fibre résistante et immaculée. Mais le secteur est en crise. RFI/Sarah TETAUD

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，齋月的開始應該不會翻轉行情。所有活動放緩，這甚至有進一步壓低孟加拉國和巴基斯坦這兩大買家需求的風險。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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