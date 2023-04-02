世界銀行行長離任前關注非洲

非洲動態/世界銀行

非洲 – 計畫將提前離任的世界銀行（BM/WB）行長、美國人戴維∙馬爾帕斯（David Malpass）已於周六（2023年04月01日）結束對西非國家多哥的訪問。這也是其在數月後離任前的最後一次非洲之行。他帶去的禮物含3萬4千噸肥料。此外，世界銀行大力支持洛美大學（Université de Lomé）與美國的克拉克-亞特蘭大大學(Clark-Atlanta University)在教育和科研領域加強交流合作。

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RFI Carte Archive / Afrique : Togo. 非洲:多哥 Latifa Mouaoued/RFI

據本台法廣（RFI）法文網2023年04月02日星期天的報道，繼尼日爾之後，世界銀行行長戴維∙馬爾帕斯（David Malpass）本次非洲之行，還走訪了多哥。此行的兩大議題分別為糧食安全和教育。

--世界銀行行長親臨港口核實肥料運抵-

本台法廣（RFI）洛美（Lomé）通訊員彼得（Peter Sassou Dogbé）發回的消息說，戴維∙馬爾帕斯（David Malpass）於2023年03月31日周五去了洛美港（port autonome de Lomé），親眼看到了其為改善因俄烏戰爭而陷入困境的多哥農業生產所攜帶的3萬4千噸化肥。

RFI Image Archive / Togo : le président du groupe de la Banque mondiale est allé au port autonome de Lomé vendredi 31 mars 2023. Dans ses bagages, il a apporté 34 000 tonnes d’engrais pour l’amélioration de la production agricole dans le contexte difficile de la guerre en Ukraine. Ici, le port de Lomé au Togo. (illustration) Getty Images / RFI Image Archive

世界銀行行長戴維∙馬爾帕斯（David Malpass）之後訪問了洛美大學（Université de Lomé），出席了與美國克拉克-亞特蘭大大學（Clark-Atlanta University）一項協議的簽字。世界銀行大力支持這一交流。

--世界銀行行長認為非洲的未來在教育-

這項協議旨在擴大在教育領域為師生們提供更多的可能性。世界銀行行長戴維∙馬爾帕斯（David Malpass）認為，非洲的經濟轉型要依賴教育。多哥高等教育部部長對能夠簽署這一協議感到高興。但他也指出，期待學子們學成歸國。

RFI Image Archive / Togo : la Banque mondiale s’est largement engagée dans le rapprochement de l’université de Lomé et Clark-Atlanta University (US). Ici, le logo de l'université de Lomé (illustration). © univ-lome / RFI Image Archive

世界銀行目前在多哥有資產近10億美元，所覆蓋的範圍，在教育領域是從小學一直到大學。在科研領域有農業和環境。

另有非洲的法文媒體在報道中說，世界銀行行長戴維∙馬爾帕斯（David Malpass）被指親特朗普（Donald Trump），他將於今年6月份離任。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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