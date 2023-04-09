美國宣布援助西非三國反恐

非洲安全/國際政治

非洲 – 美國國務院有數名高官剛剛結束對西非的訪問。華盛頓宣布，給科特迪瓦、多哥和貝寧援助，用於打擊恐怖主義。這一做法是為了防範於未然，以免被俄羅斯僱傭兵搶先，在不穩定之時擴張影響力。美國認為，以上西非國家已萌生恐怖主義威脅。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，美國國務院有數名高官剛剛從西非返回。他們之前的訪問旨在評估非洲沿海國家在反恐領域的需求。就西非地區所面臨的恐怖威脅，美國將介入。不只是短時的，而是長期的。目標是要幫助科特迪瓦、多哥和貝寧。

RFI Image Archive / Plusieurs hauts responsables du département d’État américain viennent de rentrer d’un déplacement, en Afrique de l’Ouest. Il s'agissait notamment d'évaluer les besoins des pays côtiers dans la lutte contre le terrorisme. Ici, Siège du département d'État américain à Washington. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

美國國務院負責西非事務的副助理國務卿邁克爾·希斯（Michael Heath）指出，這些政府不具備對付如此威脅的能力。

--西非國家萌發了恐怖主義威脅？-

美國官員認為，上述西非國家所面臨的恐怖主義威脅已處於萌芽之中。美國國務院負責反恐事務的副協調員格雷戈里·盧傑福（Gregory LoGerfo）表示，上述領土以北的資源有限，美國願意幫助這些政府。上述表態是繼美國副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala HARRIS，即賀錦麗）於03月份在加納訪問時承諾，十年裡提供1億美元，以加強西非沿海國家的抗擊度。

--俄羅斯僱傭軍影響力已達西非? -

並不肯定這種援助就是以軍事為中心。比如，美國國務院堅持認為，應該加強司法武器庫，以便區分安全上的威脅和逃離薩赫勒地區的難民。

RFI Image Archive / Afrique : Washington annonce une aide à la Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin contre le terrorisme. Cette aide vient à la suite de l’annonce faite par Kamala Harris, en mars 2023. Au Ghana, la vice-présidente américaine a promis 100 millions de dollars sur dix ans pour renforcer la résilience des régions côtières en Afrique de l’Ouest, une aide pas forcément centrée sur le militaire. (illustration) AP - Misper Apawu / RFI Image Archive

同一報道提到，在俄羅斯準軍事組織瓦格納影響力擴張之際，這種支持並不讓人感到陌生。美國官員指出，他們尚未在這些國家，但他們會到處利用不穩定。

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