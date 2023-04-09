非洲安全/國際政治
美國宣布援助西非三國反恐
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非洲 – 美國國務院有數名高官剛剛結束對西非的訪問。華盛頓宣布，給科特迪瓦、多哥和貝寧援助，用於打擊恐怖主義。這一做法是為了防範於未然，以免被俄羅斯僱傭兵搶先，在不穩定之時擴張影響力。美國認為，以上西非國家已萌生恐怖主義威脅。
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據本台法廣（RFI）法文網報道，美國國務院有數名高官剛剛從西非返回。他們之前的訪問旨在評估非洲沿海國家在反恐領域的需求。就西非地區所面臨的恐怖威脅，美國將介入。不只是短時的，而是長期的。目標是要幫助科特迪瓦、多哥和貝寧。
美國國務院負責西非事務的副助理國務卿邁克爾·希斯（Michael Heath）指出，這些政府不具備對付如此威脅的能力。
--西非國家萌發了恐怖主義威脅？-
美國官員認為，上述西非國家所面臨的恐怖主義威脅已處於萌芽之中。美國國務院負責反恐事務的副協調員格雷戈里·盧傑福（Gregory LoGerfo）表示，上述領土以北的資源有限，美國願意幫助這些政府。上述表態是繼美國副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala HARRIS，即賀錦麗）於03月份在加納訪問時承諾，十年裡提供1億美元，以加強西非沿海國家的抗擊度。
--俄羅斯僱傭軍影響力已達西非? -
並不肯定這種援助就是以軍事為中心。比如，美國國務院堅持認為，應該加強司法武器庫，以便區分安全上的威脅和逃離薩赫勒地區的難民。
同一報道提到，在俄羅斯準軍事組織瓦格納影響力擴張之際，這種支持並不讓人感到陌生。美國官員指出，他們尚未在這些國家，但他們會到處利用不穩定。
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