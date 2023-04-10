肯尼亞自行研發首顆運行衛星

RFI非洲 / 太空科技

太空探索 – 在非洲，地處印度洋西岸，橫跨赤道的東非國家肯尼亞（KENYA），中文也有譯作肯亞。該國科研團隊自行研發的一顆人造衛星，預計周一在美國範登堡（Vandenberg）空軍基地由[獵鷹9號]運載火箭（Falcon 9)發射升空。這是肯尼亞的首顆運行衛星。[獵鷹9號]運載火箭歸馬斯克(Elon MUSK)創辦的[太空探索技術公司](Space X-Space Exploration Technologies Corporation)所有。

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RFI Image Archive / le Kenya va lancer son 1er satellite opérationnel Taifa 1 ce lundi 10 avril 2023 par la célèbre fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base américaine de Vandenberg en Californie. Ici, une image de NASA, a SpaceX Falcon 9. (illustration) © Bill Ingalls - NASA via AP / RFI Image Archive

據本台法廣（RFI）法文網今天（2023年04月10日星期一）早上的報導，肯尼亞的這顆人造衛星完全由該國科研人員自行研發。預計今天在美國加利福尼亞州（Californie）的一個基地，由[太空探索技術公司](Space X）負責發射升空。

RFI Image Archive / Elon Musk, CEO of Space X. （illustration) GETTY & AFP / RFI Image Archive

--肯尼亞的第一顆運行衛星-

本台法廣（RFI）通訊員戴維（David Thomson）發自邁阿密（Miami）的消息說，這是肯尼亞的首顆運行衛星。它將由[太空探索技術公司](Space X-Space Exploration Technologies Corporation)所有的[獵鷹9號]運載火箭（Falcon 9)送入太空。這顆衛星的名稱為“Taifa-1” 。這在肯尼亞國語斯瓦希里語（swahili）中的意思是“國家-1”號或“民族-1”號。這顆人造衛星將在加利福尼亞州（Californie）的範登堡（Vandenberg）美國空軍基地發射升空。

--肯尼亞國防部已發出祝賀-

肯尼亞國防部祝賀道，這是肯尼亞太空計畫的重要一步，應該可以提振其新生的太空經濟。肯尼亞目前正遭受着歷史性的乾旱。該國首顆衛星Taifa-1正是為了幫助面對自然災害。

RFI Carte Archive / Afrique : KENYA. RFI Carte Archive

在進入軌道後，這顆由肯尼亞科研團隊研發的衛星將為農業、糧食安全，以及對森林和水自然資源的管理提供數據。

--肯尼亞衛星不是非洲首顆-

肯尼亞首顆衛星Taifa-1不是非洲圍繞在地球上空唯一的一顆衛星。據尼日利亞”非洲太空”公司（Space in Africa）的數據，僅在去年（2022年）就有13個國家製造了22顆衛星。埃及在1998年成為了非洲第一個把衛星發射到太空的國家。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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