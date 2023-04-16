瑞士聯邦主席首訪剛果(金)

非洲動態 / 國際關係

歐非關係 – 在非洲的剛果民主共和國(RD Congo),瑞士現任聯邦主席阿蘭·貝爾塞（Président Alain Berset）於本周末對該國進行了一次歷史性訪問。這是瑞士聯邦主席在兩國之間的雙邊關係框架內，首次訪問剛果（金）。瑞士聯邦主席於04月12日周三晚間抵達金沙薩。伯爾尼（Berne）當局表示，這次出訪行程在16日星期天畫上了句號。這是一次人道主義的訪問，瑞士將於兩周後的5月1日接任安理會輪值主席國。

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綜合本台法廣（RFI）法文網近日的多則報道，瑞士現任聯邦主席阿蘭·貝爾塞（Président Alain Berset）對剛果民主共和國(RD Congo)的這次歷史性訪問是以人道主義為本。

RFI Image Archive / Suisse : la clôture de la visite du président de la Confédération en RD Congo ce dimanche 16 avril 2023. Ici, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, le 15 janvier 2023. (illustration) AP - Gian Ehrenzeller / RFI Image Archive

在為期5天的訪問行程中，他不僅在剛果（金）首都金沙薩與該國現總統齊塞克迪（Président Félix Tshisekedi）舉行了閉門會議，還前往局勢動蕩的剛果（金）東部地區。瑞士聯邦主席先後走訪了北基伍省的省府戈馬（Goma）和南基伍省的省府布卡武（Bukavu）。在南基伍省，他探訪了瑞士合作機構在剛果（金）的總部。在北基伍省，他會晤了聯合國駐剛果（金）穩定特派團（MONUSCO）的瑞士維和軍人。

--瑞士聯邦主席關注剛果(金)東部人道危機 -

本台法廣（RFI）通訊員威廉（William Basimike）2023年04月16日星期天發自剛果（金）南基伍省省府布卡武（Bukavu）的消息說，瑞士聯邦主席阿蘭·貝爾塞（Président Alain Berset）在當地召開的一次新聞發布會上，沒有掩飾其對剛果（金）東部悲慘狀況的憤怒。他對其所看到的人道危機的規模感到嚴重不安。大量民眾背井離鄉，人權被整體踐踏；還有糧食危機，婦女和兒童遭受暴力侵犯。他呼籲尊重人權、和國際人道主義法。

RFI Carte Archive / RD Congo : Nord-Kivu est une province de l'Est du pays dont le chef-lieu est Goma. (illustration) Geoatlas Carte / RFI Archive

--瑞士聯邦主席指出剛果(金)主權應獲保證 -

瑞士正為將於2023年05月01日接任聯合國安理會輪值主席一職做準備。瑞士打算屆時提出就剛果民主共和國的問題展開辯論。瑞士聯邦主席說，一個國家的主權應該得到保證，不可寬容入侵或外部力量在這個國家所引發的戰鬥。

--瑞士聯邦主席支持在剛果(金)的維和任務 -

瑞士聯邦主席明確表示，繼續支持聯合國駐剛果（金）穩定特派團（MONUSCO）的維和行動。他深信這對剛果（金）東部的穩定是重要的參與方，儘管，在該國國內有批評。

--剛果(金)現總統排除與反叛運動政治對話 -

FMM-RFI Dessin Archive : RD Congo : les rebelles du "M23" a pris sa première localité en juin 2022. (illustration) © FMM-RFI

另外，在本台法廣（RFI）法文網2023年04月13日星期四的報道中，有剛果（金）總統齊塞克迪（Président Félix Tshisekedi）的一段講話摘要。就預計將於五月份在肯尼亞首都內羅畢召開的對話，剛果（金）現國家元首排除了讓反叛組織「3月23日運動」（M23）參與這一政府和武裝團夥之間的討論。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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