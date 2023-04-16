瑞士聯邦主席首訪剛果(金)
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歐非關係 – 在非洲的剛果民主共和國(RD Congo),瑞士現任聯邦主席阿蘭·貝爾塞（Président Alain Berset）於本周末對該國進行了一次歷史性訪問。這是瑞士聯邦主席在兩國之間的雙邊關係框架內，首次訪問剛果（金）。瑞士聯邦主席於04月12日周三晚間抵達金沙薩。伯爾尼（Berne）當局表示，這次出訪行程在16日星期天畫上了句號。這是一次人道主義的訪問，瑞士將於兩周後的5月1日接任安理會輪值主席國。
綜合本台法廣（RFI）法文網近日的多則報道，瑞士現任聯邦主席阿蘭·貝爾塞（Président Alain Berset）對剛果民主共和國(RD Congo)的這次歷史性訪問是以人道主義為本。
在為期5天的訪問行程中，他不僅在剛果（金）首都金沙薩與該國現總統齊塞克迪（Président Félix Tshisekedi）舉行了閉門會議，還前往局勢動蕩的剛果（金）東部地區。瑞士聯邦主席先後走訪了北基伍省的省府戈馬（Goma）和南基伍省的省府布卡武（Bukavu）。在南基伍省，他探訪了瑞士合作機構在剛果（金）的總部。在北基伍省，他會晤了聯合國駐剛果（金）穩定特派團（MONUSCO）的瑞士維和軍人。
--瑞士聯邦主席關注剛果(金)東部人道危機 -
本台法廣（RFI）通訊員威廉（William Basimike）2023年04月16日星期天發自剛果（金）南基伍省省府布卡武（Bukavu）的消息說，瑞士聯邦主席阿蘭·貝爾塞（Président Alain Berset）在當地召開的一次新聞發布會上，沒有掩飾其對剛果（金）東部悲慘狀況的憤怒。他對其所看到的人道危機的規模感到嚴重不安。大量民眾背井離鄉，人權被整體踐踏；還有糧食危機，婦女和兒童遭受暴力侵犯。他呼籲尊重人權、和國際人道主義法。
--瑞士聯邦主席指出剛果(金)主權應獲保證 -
瑞士正為將於2023年05月01日接任聯合國安理會輪值主席一職做準備。瑞士打算屆時提出就剛果民主共和國的問題展開辯論。瑞士聯邦主席說，一個國家的主權應該得到保證，不可寬容入侵或外部力量在這個國家所引發的戰鬥。
--瑞士聯邦主席支持在剛果(金)的維和任務 -
瑞士聯邦主席明確表示，繼續支持聯合國駐剛果（金）穩定特派團（MONUSCO）的維和行動。他深信這對剛果（金）東部的穩定是重要的參與方，儘管，在該國國內有批評。
--剛果(金)現總統排除與反叛運動政治對話 -
另外，在本台法廣（RFI）法文網2023年04月13日星期四的報道中，有剛果（金）總統齊塞克迪（Président Félix Tshisekedi）的一段講話摘要。就預計將於五月份在肯尼亞首都內羅畢召開的對話，剛果（金）現國家元首排除了讓反叛組織「3月23日運動」（M23）參與這一政府和武裝團夥之間的討論。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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