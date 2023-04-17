俄羅斯柴油繞開歐盟直銷非洲

RFI原材 / 俄烏戰爭

俄烏衝突 – 歐盟制裁下，俄羅斯在2023年第一季度直接出口非洲的柴油同比數量增幅明顯。一些非洲國家現在是繞開歐洲中介，由俄羅斯直接供應。

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據本台法廣（RFI）法文網[原材料]專欄節目（chronique Matières Premières）在今天2023年04月17日周一早上上網的一則最新報導，歐盟於兩個月前的02月05日開始對俄羅斯成品油實施禁運，給非洲的供應造成影響。因為，荷蘭的鹿特丹（Rotterdam）和阿姆斯特丹（Amsterdam），還有拉脫維亞的文茨皮爾斯（Ventspils）這些歐洲港口，都曾是俄羅斯柴油的中轉樞紐。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

在歐盟實施制裁之前，俄羅斯石油化工產品通常會在上述港口做技術性停留，根據不同買家的品質要求，進行混合，然後才發往最終目的地。

--俄羅斯已和非洲建立直接的柴油貿易渠道-

本台法廣（RFI）經濟記者在這一報道中指出，在理論上，這些港口如今已不再存放俄羅斯的石化產品。但這一環節的空缺很快就被填補。俄羅斯和非洲大陸如今建立起了直接銷售渠道。

--俄羅斯2023年首季對非洲的柴油出口大增-

加納、突尼斯、利比亞、尼日利亞和剛果民主共和國，這幾個非洲國家現在都是繞開歐洲中介，由俄羅斯直接供應。Kpler的數據顯示，尼日利亞現已是俄羅斯柴油的大買家。2023年第一季度的進口量比去年同期翻了十幾倍。從之前不到4萬噸，猛增至近49萬噸。非洲在2023年第一季度共進口了81萬2千噸俄羅斯柴油。

RFI Image Archive / Afrique : depuis l'embargo européen sur les produits pétroliers raffinés russes en vigueur au 5 février 2023, le Nigeria est devenu le premier acheteur de diesel russe. Ici, une pompe au Nigéria. (illustration) © StarTribune / RFI Image Archive

此外，對非洲的柴油出口還得益於原先在迪拜和新加坡就已有的中介。他們繼續採購俄羅斯柴油，並且是針對非洲市場的需求。在2023年第一季度，俄羅斯對非洲的柴油出口比去年同期增加了60萬噸。

--對俄羅斯而言出口成品油比原油獲利更多-

自歐盟和工業7強（G7）針對俄羅斯石油設立銷售價上限以來，出口成品油比原油更能讓莫斯科方面獲利。一名專家告知，柴油的價格上限是每桶100美元，而原油的價格上限則是每桶60美元。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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