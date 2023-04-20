蘇丹：激戰挺進第五天無停火

蘇丹/內戰

蘇丹及其首都仍然處於兩位最高軍事領導人之間的軍事對抗之中：阿卜杜勒-法塔赫-阿卜杜勒-拉赫曼-布爾漢將軍的正規軍正在與準軍事部隊（RSF）對抗。在這兩種武裝力量的兩位將軍之間的火併中，首都喀土穆已成為一個巨大的戰場。談判斡旋下而成的休戰和停火從未持續超過幾分鐘。

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據本台在喀土穆的特約記者埃利奧特-布拉謝報道稱，戰鬥進入的第五天，交火和投彈爆炸沒有停止。昨夜今晨整個夜晚，喀土穆全城都在搖晃。今天上午，武裝部隊的空中轟炸瞄準了民兵武裝佔據的國際機場。這些打擊使油庫着火，在城市上空造成厚厚的黑雲。

周二傍晚6點，即商定的休戰開始時間，整個首都仍在衝突打仗。雙方都指責對方違反了停火協議。布爾汗和赫梅德蒂似乎都不尊重他們對國際社會的承諾，國際社會不斷呼籲緩和衝突並停火。本周三上午，市中心、總統府和武裝部隊指揮部周圍都發生了重要激戰。巨大的戰火煙霧持續掩蓋了喀土穆。

當地平民根本無法入睡。休戰的目的是讓居民撤離戰區，儲備生活用品，將傷員送到醫院，或有尊嚴地埋葬死者，喀土穆城市的街道上到處都是屍體。

今天上午，一小群平民從喀土穆出發，帶着匆忙裝在塑料袋裡的一些物品向南奔逃。他們在死屍和軍車的殘骸之間穿行。這是逃亡的開始，一排排的汽車駛向首都東南部的瓦德馬達尼，那裡暫時沒有戰鬥聲響。對於那些留下來的人來說，情況仍然不確定，生活供應也在不斷減少。

與軍隊最近幾天的說法相反，是忠於赫梅德蒂將軍的準軍事部隊（RSF）佔領並控制了首都的大部分地區。在居民區，民兵們對平民進行了騷擾，逮捕、搶劫和虐待。據記錄，有一起涉及對一名日本僑民的強姦案。日本政府是第一個宣布準備疏散該國國民的國家。這項行動應該是困難的，因為槍擊和轟炸不斷，戰鬥的目標--喀土穆機場已經淪為廢棄狀態。