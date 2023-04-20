非洲:蘇丹局勢讓鄰國乍得擔憂

非洲動態 / 蘇丹局勢

瀕臨紅海的非洲國家蘇丹，國內局勢在近日突然惡化，引發國際社會普遍關注。在過去十年，已接待了超過40萬蘇丹難民的鄰國乍得，現在的處境十分棘手。恩賈梅納（N'Djaména）高層如今擔心，將難以承受喀土穆（Khartoum）內部權力鬥爭所造成的社會後果。蘇丹衝突蔓延到乍得的可能性是存在的。恩賈梅納（N'Djaména）將竭盡全力，嘗試讓衝突各方坐到談判桌邊。

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據本台法廣（RFI）法文網2023年04月20日星期四的報道，蘇丹與其鄰國乍得在歷史上就保持着棘手關係，並都曾經武裝過對方的反叛人員。不過，在蘇丹曾經掌權三十年的前總統奧馬爾·巴希爾（Omar el-Béchir），和已經離開人世的乍得前總統伊德里斯·代比（Idriss Déby，1952-2021 ）得以克服雙方分歧。恩賈梅納（N'Djaména）當局如今同時與蘇丹軍方，和準軍事民兵[快速支援部隊]（RSF-Rapid Support Forces）都保持着關係。

RFI Image Archive / Affrontements à Khartoum: le Tchad s'inquiète de la situation chez son voisin soudanais. Ici, une vue de Khartoum la capitale du Soudan le 19 avril 2023. (illustration) AP - Marwan Ali / RFI Image Archive

法文報道說，自蘇丹危機爆發以來，乍得現領導人穆罕默德·伊德里斯·代比（Mahamat Idriss Déby）已經至少兩次向蘇丹衝突雙方發出呼籲。據恩賈梅納總統府的官方聲明，乍得過渡領導人懇請蘇丹衝突雙方“停火”，並以“對話途徑”為優先。

--乍得推崇政治解決蘇丹危機-

恩賈梅納方面更推崇政治解決的方式，因為，蘇丹衝突有可能會蔓延至乍得。這種風險更多，如果是赫梅蒂（Hemedti）軍事失敗。他是準軍事民兵[快速支援部隊]（RSF）的指揮官。區域問題專家認為，準軍事民兵潰敗，將造成達爾富爾地區因僱傭兵而難以控制。

--學者認為乍得元首已有立場-

乍得現領導人曾在今年一月底先後會晤了蘇丹的兩位軍事強人。多方消息說，他更傾向於支持蘇丹軍方首腦柏罕將軍（al-Burhan）。首先，因為他代表的是軍方。另外，研究院馬歇爾（Marchal）認為，這也是由於乍得當局和多位這名軍方首腦所屬的社區領袖保持着良好的關係。

RFI Dessin / Conflit au Soudan ：bras de fer en 2023 (illustration) © RFI - Damien GLEZ

儘管，乍得過渡領導人的總參謀長Bichara Issa Djadallah和蘇丹準軍事民兵的指揮官之間有親戚關係。但無可比擬得到國家認可的重量。這只是起着，與蘇丹[快速支援部隊]（RSF）指揮官之間的傳輸帶作用。

--乍得擔心蘇丹衝突擴散其境-

本台法廣（RFI）在非洲當地的通訊員奧利維耶（Olivier Monodji）介紹說，恩賈梅納一直密切注視着蘇丹。乍得當局自蘇丹衝突之始就呼籲蘇丹對話，並採取眾多措施以阻止戰火蔓延至其境內。

RFI Image Archive / Afrique : la paix du Tchad dépend de la paix au Soudan. Ici, Mahamat Idriss Déby qui a succédé à son père à la tête de l'État tchadien. (illustration) © RFI Image

乍得政府中負責軍隊、退役老兵和戰爭受害者事務的部長達烏德·雅雅·布拉辛（DAOUD YAYA BRAHIM）透露，蘇丹內部安全力量曾於周日闖入乍得境內，但被乍得方面繳械和隔離。這名部長還表示，自2003年以來，乍得已收容超過40萬蘇丹難民。如果未來還需接待更多的難民，將難以承受其後果。

--乍得認為其與蘇丹唇輔相連-

乍得政府發言人兼通訊部長阿齊茲·穆罕默德·薩利赫（Aziz Mahamat Saleh）指出，任何事情都無法阻止乍得致力於蘇丹的穩定。他還說，乍得的和平依賴蘇丹的和平。兩國之間緊密相連。恩賈梅納將竭盡全力嘗試讓人們坐入談判桌。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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