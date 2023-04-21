蘇丹兩路軍隊無視開齋節停火呼籲繼續交戰

蘇丹/武裝衝突

4月21日是今年穆斯林信徒齋月的最後一天。蘇丹境內兩大軍事力量交火仍在繼續。聯合國日前呼籲交戰雙方為開齋節停火三天。但雙方交戰行為尚未停止。與政府軍作戰的準軍事團體快速支援部隊武裝21日曾宣布自當天當地時間清晨六點起停火72小時，但政府軍尚未做出響應，當地居民稱雙方交戰仍在繼續。

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蘇丹準軍事武裝快速支援部隊（FSR)21日清晨在一份公報中，宣布接受停火72小時，並指出，該時段與開齋節吻合，目的是開啟人道走廊，讓居民有可能家人團聚並撤離。不過，政府軍並未就此做出回應。路透社和法新社21日發自喀土穆的消息都引述當地居民以及巴赫里戰區附近城市居民指出，當地槍炮聲並未停止，兩路軍隊仍在喀土穆激戰。而且，政府軍隊伍似乎也正在這兩個地點部署。

蘇丹政府軍與準軍事團體快速支援部隊自上周六（4月15日）起交戰，激烈程度為蘇丹數十年來少見。格局世界衛生組織發布的最新數字，6天之內，當地至少已有四百多平民百姓喪生，3551人受傷。 無數人離家逃亡。

兩派軍事力量2021年10月曾聯手發動政變，將2019年蘇丹獨裁者巴希爾倒台後成立的聯合政府中的文職官員排擠出局。但兩支武裝力量共享政權的合作顯然未如預期。雙方更在將準軍事團體快速支援部隊納入正規軍的條件問題上難以達成一致。快速支援部隊將領赫梅蒂稱軍事政變失敗，認為巴希爾時代的政權得以重新上台。

事實上，赫梅蒂率領的快速支援部隊原本也是在巴希爾主政時期的達爾富爾戰爭中招募組建的準軍事團體。這支隊伍在赫梅蒂率領下不斷壯大，如今已經有十萬人之眾。2021年政變後，該力量與共享政權的正規軍將軍布爾汗爭奪領導權的較量最終在4月15日演變成激烈的武裝衝突。喀土穆一家研究機構的專家Khair向路透社表示，兩位交戰將領幾乎不可能重返談判桌，除非其中一方得以嚴重削弱對方力量。

美國國務卿布林肯正多方努力，希望推動實現停火。並已向當地派出支援隊伍，以便在必要時，協助美國駐蘇丹使館人員。