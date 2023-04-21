法國要遣返馬約特的非法移民

法國海外省/印度洋島嶼

印度洋 – 在印度洋的法屬海外大區馬約特省（Mayotte）警方有可能會在本周末，針對非法移民發起一次大規模的行動。計畫在短期內，遣返大批來自科摩羅的非法移民。

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RFI Image Archive / Mayotte RFI - Anthony Terrade

據本台法廣（RFI）法文網2023年04月21日星期五早上上網的最新報導，在法屬海外大區馬約特省，警方正在準備一次大規模的行動（Wuambushu），並有可能會在本周末發起。計畫在兩個月內，把近一萬人遣返回臨近的島國科摩羅。民眾感到不安，他們所知的消息很少。

--法屬馬約特與科摩羅最近距離一百公里-

本台法廣（RFI）在馬約特島上的通訊員勞拉（Lola Fourmy）描述說，部分家庭現已處於將被拆散的焦慮之中。處於合法狀態下的兒童們可能會面臨失去一位父母。就此，一名16歲的女高中生基亞拉（Kiyara）接受了本台法廣（RFI）記者的採訪。她很優秀，立志想要成為一名女律師。她在7歲時，和父母一起從科摩羅來到馬約特。這兩個臨近非洲東海岸的島嶼，之間的最近距離略過100公里。

France - Mayotte : le centre de rétention administrative de Mayotte vu de l'extérieur, cerné de barrières et de barbelés. (illustration) © RFI - Pierre Olivier

--移民和他們的後代也能為馬約特做貢獻-

這名女高中生說，人們都很悲傷，以至於無法正常地慶祝開齋節（Aïd），因為這一警方行動令他們不安。她為那些處於非法狀況的同伴們擔心，尤其是為她的父親。除了為其親屬們感到害怕之外，這名女中學生想要改變移民的形象。她說，她想要向全世界展示，移民和移民家庭的兒童也能在生活中取得成功，必然也能為馬約特島的發展做出好的貢獻。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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法國計畫遣返馬約特的非法移民

FRANCE; COMORES _Papier Desk Nicolas 2023.04.21 jour Mayotte - une vaste opération policière à venir 尼古拉