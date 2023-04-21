盧旺達首都的法語圈文化中心

法語世界/第26集

法語世界（francophonie） – 今天是2023年04月21日星期五。歡迎您進入法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]（Cultures francophonie）專欄第26集。本次節目想要與大家分享本台法廣（RFI）基加利通訊員露西（Lucie Mouillaud）發自非洲盧旺達首都法語圈文化中心的一篇現場採訪報導。

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-- 盧旺達是法語空間內合作機構ACCT的最早創始國家之一 -

地處東非的盧旺達是一個內陸國。1970年，盧旺達參與了[法語國家及地區國際組織]（OIF）前生機構[文化和技術合作局]（ACCT）的創立，名列早期法語圈機構的21個正式成員國之一。追溯歷史，盧旺達在1962年正式獨立之前，與歐洲的德意志帝國和比利時王國關係密切。

RFI Image / Rwanda: un regain d’intérêt pour le français au Centre culturel francophone de Kigali. Ici, vue de Kigali. (illustration) RFI/Laure Broulard

[法語國家及地區國際組織]（OIF）公布的2022年統計數據顯示，盧旺達如今說法語的民眾近80萬，占其人口總數的比率為6%。該國現有四種官方用語。除非洲本地的基尼亞盧旺達語（Kinyarwanda）和斯瓦希里語（Swahili）之外，法語和英語一起並列其中。

-- [法語國家及地區國際組織]的現任女秘書長是盧旺達公民 -

法文資料顯示，[法語國家及地區國際組織]（OIF）的現任秘書長穆希基瓦博夫人（Mme Louise Mushikiwabo）就是一位盧旺達公民。作為一名獨立的無黨派女政治家，她曾長期在盧旺達政府中擔任外交與合作部長一職，前後歷時近9年。

RFI Image Archive / Tunisie : le 18e sommet de la Francophonie à Djerba : la Secrétaire générale Louise Mushikiwabo, a été réélue pour un 2eme mandat de 4 ans. (illustration) © FRANCOPHONIE SUMMIT - AP / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）法文報導指出，在法國與盧旺達外交關係升溫的推動下，在基加利的法語圈文化中心，過去幾年似乎興起了一股法語熱。法語已在2008年成為盧旺達學校的教學語言。

RFI Image Archive / Rwanda : le français, devenue la langue d'instruction dans les établissements scolaires en 2008. Ici, la sortie d'école à Kigali. (illustration) RFI/Stéphanie Aglietti

2021年5月，位於盧旺達首都基加利的的法語圈文化中心開始接待公眾。2023年03月20日法語圈國際日當天，本台法廣（RFI）記者來到盧旺達的法語圈文化中心，進行實地採訪。在其中的一間課堂里，本台通訊員現場看到一群4歲至7歲的幼齡兒童們在專心致致地聽着一名女教師的指令。後者在接受採訪中透露，她輔導的這批學童，在家中專用英語，在學校也是如此。

-- 盧旺達[法語圈文化中心]證實基加利人對法語的興趣增大 -

據介紹，盧旺達法語圈文化中心自2021年5月開始運作以來，有越來越多的年青家長為他們的孩子報名，參加周六的課時，以充實學校少有的法語課。其中有一名男性家長接受了現場採訪。他表示，等孩子們長大了，那將有可能給他們打開更多的機遇。他們將有機會選擇想要去求學的地方，他們將能夠決定想使用法語，或是英語。

RFI Carte Archive : Rwanda 法廣存檔地圖：盧旺達 RFI Carte

另外，盧旺達的法語圈文化中心的主管哈默爾（Johan-Hilel Hamel）在接受本台法廣（RFI）通訊員露西（Lucie Mouillaud）的現場採訪時證實：在基加利，人們對法語的興趣在增強。

Nicolas 2023.04.21 v Chronique francophonie 026 Trad Son Rwanda Directeur du Centre culturel francophone au micro de RFI Lucie Mouillaud

Nicolas 2023.04.21 v Chronique francophonie 026 Trad Son Rwanda Directeur du Centre culturel francophone au micro de RFI Lucie Mouillaud 尼古拉

他說：“初學者的人數在2020年至2021年間翻了三倍，人們希望註冊學習法語。法語圈文化中心的公眾人數，在2022年，有38 700人推開了中心的大門。這顯示，確實對文化有一種興趣。比方說，可能是為了法語。”

-- [法語國家及地區國際組織]強化師資以撐盧旺達法語發展 -

本台法廣（RFI）法文報導指出，自巴黎和基加利關係拉近以來，已建立了多個發展法語教學的計畫。比如，[法語國家及地區國際組織]（OIF）自2020年以來，聘請外國教師以緩和盧旺達國內的法語師資不足。基加利當局在去年還制定了一個四年期的方案。

RFI Image Archive / Rwanda : l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) recrute depuis 2020 des enseignants étrangers pour pallier le manque de professeurs francophones dans le pays. Un plan sur quatre ans a également été établi l’année dernière par le gouvernement rwandais. Ici, l'Office rwandais du développement, à Kigali. (illustration) RFI / Stéphanie Aglietti

各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第26集節目，和大家分享本台法廣（RFI）基加利通訊員露西（Lucie Mouillaud）發自非洲盧旺達首都法語圈文化中心的一篇實地採訪報導。

Chronique - cultures francophonie 21-04-2023 法語世界 Episode 026 - 盧旺達:基加利法語圈文化中心

cultures francophonie 21-04-2023 法語世界 Episode 026 - Centre culturel francophone du Rwanda 尼古拉

感謝法廣RFI音像資料室（Service Sonothèque）同仁的協助，及Lucien和Souringa的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下一集節目的時間段里再見。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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