蘇丹戰火急 各國緊急撤僑

蘇丹

在意大利國防部提供的視頻圖片中，2023年4月23日，軍事人員準備從蘇丹喀土穆的機場疏散人員。忠於敵對將軍的部隊為爭奪非洲第三大國的控制權進行了第九天的戰鬥，而緩和局勢的希望正在消退，外國國民紛紛飛離該國。

在蘇丹，兩個敵對的將軍把街道變成了戰場，把社交網絡變成了他們信息戰的競技場。4月15日開始至今，外國僑民已難以在惡劣的環境下繼續生存。

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在美國外交人員離開後，法國和其他國家於周日開始從蘇丹撤離其國民，因為軍隊和准軍事人員之間的致命戰鬥已經持續了一個多星期。根據法新社收集的證詞，周日首都喀土穆及其郊區仍有槍聲和爆炸聲，時有戰機飛過。

根據世界衛生組織，戰場主要在蘇丹首都喀士穆和該國西部的達爾富爾，目前至少已造成420人死亡，3700人受傷。多個國家開始緊急撤僑行動。

美國

美國總統拜登周六晚間宣布，美軍已投入軍事行動，撤走美國政府留守在喀士穆的工作人員。大約100名美國士兵參與了疏散不到一百人的軍事行動，其中包括數位他國外交官。軍方動用了直升飛機。美方表示，還有數百名美國僑民，暫時還沒有部署疏散計畫。

歐盟意大利荷蘭德國法國

一位歐盟官員周五告訴法新社，歐盟正在加緊聯繫，以便從陸路撤離陷入喀土穆戰鬥的1500名左右的國民。

歐盟在喀土穆設有代表團，法國、德國、意大利、西班牙、荷蘭、希臘和捷克共和國等七個國家在蘇丹首都設有代表處。

法國在周日宣布，它已經開始對其國民和外交人員進行 "快速疏散行動"。歐洲國民和來自 "盟國夥伴 "的國民也正在得到照顧。意大利外交部稱，意大利正在研究 "離開喀土穆的機會之窗，這可能會在周日進行"。

荷蘭外交部周日表示，它正在參與一項國際疏散行動，強調其團隊將盡最大努力 "迅速 "疏散公民。據德國《明鏡周刊》報道，柏林在周三取消了一次疏散嘗試。該雜誌說，三架軍用飛機本來可以運載大約150名德國公民，前往該國，但被迫折返。不過，根據最新消息，德國空軍已從喀土穆撤出101名德國僑民。

沙特約旦伊拉克黎巴嫩

沙特阿拉伯周六將91名沙特人和其他12個國家的約60名國民疏散到紅海的吉達。約旦外交部周六表示，它已經開始疏散其約300名國民。

據伊拉克通訊社報道，伊拉克周日宣布將14名伊拉克人從喀土穆疏散到 "蘇丹港的一個安全地點"，並保證正在繼續努力疏散那些留在那裡的人。前一天，巴格達宣布，"伊拉克外交團隊已從大使館撤離"。

黎巴嫩說，其60名國民也通過公路離開了喀土穆，在從海上撤離之前是 "安全的"。

土耳其

安卡拉宣布，它將 "通過陸路和第三國從衝突地區疏散其國民"。約600名國民於周日開始從喀土穆的兩個區和南部200公里處的Wad Madani撤離。但是，土耳其駐喀土穆大使館在推特上宣布，喀土穆北部的Kafouri社區的疏散工作被推遲，"直到進一步通知"，因為周日在一個集會場所附近發生了爆炸。

韓國、日本、中國、英國、印度尼西亞----

包括中國在內的其他國家正在準備疏散其國民，韓國和日本，已將部隊部署到鄰近國家。英國已經敦促英國國民通過填寫表格來登記他們的存在。在印度尼西亞，政府正在 "採取一切必要措施，從蘇丹疏散印度尼西亞公民"，外交部在周日告訴法新社。