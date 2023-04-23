蘇丹戰火急 各國緊急撤僑
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在蘇丹，兩個敵對的將軍把街道變成了戰場，把社交網絡變成了他們信息戰的競技場。4月15日開始至今，外國僑民已難以在惡劣的環境下繼續生存。
在美國外交人員離開後，法國和其他國家於周日開始從蘇丹撤離其國民，因為軍隊和准軍事人員之間的致命戰鬥已經持續了一個多星期。根據法新社收集的證詞，周日首都喀土穆及其郊區仍有槍聲和爆炸聲，時有戰機飛過。
根據世界衛生組織，戰場主要在蘇丹首都喀士穆和該國西部的達爾富爾，目前至少已造成420人死亡，3700人受傷。多個國家開始緊急撤僑行動。
美國
美國總統拜登周六晚間宣布，美軍已投入軍事行動，撤走美國政府留守在喀士穆的工作人員。大約100名美國士兵參與了疏散不到一百人的軍事行動，其中包括數位他國外交官。軍方動用了直升飛機。美方表示，還有數百名美國僑民，暫時還沒有部署疏散計畫。
歐盟意大利荷蘭德國法國
一位歐盟官員周五告訴法新社，歐盟正在加緊聯繫，以便從陸路撤離陷入喀土穆戰鬥的1500名左右的國民。
歐盟在喀土穆設有代表團，法國、德國、意大利、西班牙、荷蘭、希臘和捷克共和國等七個國家在蘇丹首都設有代表處。
法國在周日宣布，它已經開始對其國民和外交人員進行 "快速疏散行動"。歐洲國民和來自 "盟國夥伴 "的國民也正在得到照顧。意大利外交部稱，意大利正在研究 "離開喀土穆的機會之窗，這可能會在周日進行"。
荷蘭外交部周日表示，它正在參與一項國際疏散行動，強調其團隊將盡最大努力 "迅速 "疏散公民。據德國《明鏡周刊》報道，柏林在周三取消了一次疏散嘗試。該雜誌說，三架軍用飛機本來可以運載大約150名德國公民，前往該國，但被迫折返。不過，根據最新消息，德國空軍已從喀土穆撤出101名德國僑民。
沙特約旦伊拉克黎巴嫩
沙特阿拉伯周六將91名沙特人和其他12個國家的約60名國民疏散到紅海的吉達。約旦外交部周六表示，它已經開始疏散其約300名國民。
據伊拉克通訊社報道，伊拉克周日宣布將14名伊拉克人從喀土穆疏散到 "蘇丹港的一個安全地點"，並保證正在繼續努力疏散那些留在那裡的人。前一天，巴格達宣布，"伊拉克外交團隊已從大使館撤離"。
黎巴嫩說，其60名國民也通過公路離開了喀土穆，在從海上撤離之前是 "安全的"。
土耳其
安卡拉宣布，它將 "通過陸路和第三國從衝突地區疏散其國民"。約600名國民於周日開始從喀土穆的兩個區和南部200公里處的Wad Madani撤離。但是，土耳其駐喀土穆大使館在推特上宣布，喀土穆北部的Kafouri社區的疏散工作被推遲，"直到進一步通知"，因為周日在一個集會場所附近發生了爆炸。
韓國、日本、中國、英國、印度尼西亞----
包括中國在內的其他國家正在準備疏散其國民，韓國和日本，已將部隊部署到鄰近國家。英國已經敦促英國國民通過填寫表格來登記他們的存在。在印度尼西亞，政府正在 "採取一切必要措施，從蘇丹疏散印度尼西亞公民"，外交部在周日告訴法新社。