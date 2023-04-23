南蘇丹對蘇丹局勢越來越不安

非洲動態 / 蘇丹局勢

國際 – 面對蘇丹當前的國內衝突，其在非洲鄰國們的擔憂在增大。南蘇丹盡在十多年之前的2011年就已取得獨立，但和蘇丹之間保持着緊密的聯繫，尤其是經濟關係。南蘇丹的石油出口還有賴蘇丹港的正常運作。

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據本台法廣（RFI）法文網2023年04月23日星期天早上上網的最新報導，南蘇丹在與蘇丹分離時，保留了當年統一時的大部分油田和原油儲量。但朱巴（Juba）的石油出口要依賴喀土穆（Khartoum），因為，輸油管道經蘇丹港中轉。

--南蘇丹與蘇丹互為表裡-

本台法廣（RFI）通訊員弗洛朗絲（Florence Miettaux）發自朱巴（Juba）的消息說，如果蘇丹港的石油出口中斷，南蘇丹的國家財政收入就可能會幾乎完全枯竭。

RFI Image Montage / Afrique : au début de la crise au Soudan, de fausses rumeurs annonçant la fermeture de l’aéroport international de Juba (Soudan du Sud) avaient circulé. Ici, de nombreuses infox se mélangent avec les véritables images du conflit postées sur les réseaux sociaux. © Captures d'écran/ Montage RFI

兩個蘇丹相互依存，並不僅只有由於石油。喀土穆仍控制着南蘇丹的空域。以至於在本次蘇丹危機初期，流傳着有關朱巴國際機場會遭關閉的假新聞。

--蘇丹危機會衝擊南蘇丹-

公民社會團體CEPO的領導埃德蒙（Edmond Yakani）認為，這一衝突嚴重危及南蘇丹的政治和經濟穩定。在過去幾年，蘇丹和南蘇丹相互在對方的內部危機中起着調解人的角色。

RFI Image Archive / Afrique : le Président du Soudan du Sud, Salva Kiir, est à la tête d’une initiative de médiation régionale. Ici, une image archive du Président du Soudan du Sud. (illustration) RFI Image

蘇丹的戰鬥可能會影響到南蘇丹極其脆弱的平衡。地區調解倡議的牽頭人、南蘇丹現總統基爾，應該很快就會任命一位得到衝突雙方接受的中立特使。

--蘇丹有南蘇丹難民80萬-

另一大擔憂是蘇丹境內的80多萬南蘇丹難民。在有關遣返的倡議開始出台之際，部分難民沒有遲疑。據聯合國難民署（HCR），已有數百人從喀土穆自行返鄉，抵達南蘇丹的邊境城鎮倫克（Renk）。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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