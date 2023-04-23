非洲動態 / 蘇丹局勢
南蘇丹對蘇丹局勢越來越不安
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國際 – 面對蘇丹當前的國內衝突，其在非洲鄰國們的擔憂在增大。南蘇丹盡在十多年之前的2011年就已取得獨立，但和蘇丹之間保持着緊密的聯繫，尤其是經濟關係。南蘇丹的石油出口還有賴蘇丹港的正常運作。
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據本台法廣（RFI）法文網2023年04月23日星期天早上上網的最新報導，南蘇丹在與蘇丹分離時，保留了當年統一時的大部分油田和原油儲量。但朱巴（Juba）的石油出口要依賴喀土穆（Khartoum），因為，輸油管道經蘇丹港中轉。
--南蘇丹與蘇丹互為表裡-
本台法廣（RFI）通訊員弗洛朗絲（Florence Miettaux）發自朱巴（Juba）的消息說，如果蘇丹港的石油出口中斷，南蘇丹的國家財政收入就可能會幾乎完全枯竭。
兩個蘇丹相互依存，並不僅只有由於石油。喀土穆仍控制着南蘇丹的空域。以至於在本次蘇丹危機初期，流傳着有關朱巴國際機場會遭關閉的假新聞。
--蘇丹危機會衝擊南蘇丹-
公民社會團體CEPO的領導埃德蒙（Edmond Yakani）認為，這一衝突嚴重危及南蘇丹的政治和經濟穩定。在過去幾年，蘇丹和南蘇丹相互在對方的內部危機中起着調解人的角色。
蘇丹的戰鬥可能會影響到南蘇丹極其脆弱的平衡。地區調解倡議的牽頭人、南蘇丹現總統基爾，應該很快就會任命一位得到衝突雙方接受的中立特使。
--蘇丹有南蘇丹難民80萬-
另一大擔憂是蘇丹境內的80多萬南蘇丹難民。在有關遣返的倡議開始出台之際，部分難民沒有遲疑。據聯合國難民署（HCR），已有數百人從喀土穆自行返鄉，抵達南蘇丹的邊境城鎮倫克（Renk）。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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