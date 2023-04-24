聯合國難民署停非洲三辦公室

RFI非洲 / 人道事務

西非 – 由於缺乏資金，聯合國難民署（UNHCR）計畫2023年要關閉在非洲的三個辦公室。其中兩處位於喀麥隆境內，另一處在加蓬首都。

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據本台法廣（RFI）法文網2023年04月24日星期一的一則最新報導，聯合國難民署（UNHCR）計畫於本年度關閉在非洲的三個辦公室。其中有兩處是在喀麥隆，另有一處位於加蓬。這一調整的起因是由於資源減少，聯合國難民署（UNHCR）只能量力而為。

--聯合國難民署獲得的撥款僅為其去年所申請經費的1/3 -

聯合國難民署（UNHCR）在去年申請經費一億三千萬美元，但僅收到四千五百萬。就此，聯合國難民署（UNHCR）駐喀麥隆代表在接受本台法廣（RFI）非洲部記者採訪時說，聯合國難民署（UNHCR）不得不做出痛苦的選擇。

--喀麥隆北部臨近中非共和國邊境的辦公室缺乏運作資金 -

在喀麥隆北部，靠近中非共和國邊境的Touboro辦公室應該將會被關閉。那裡曾是4萬多名中非共和國難民的終點。儘管，當地情況持續，但人道經費減少。在喀麥隆，聯合國難民署（UNHCR）為48萬難民提供庇護，其中有近32萬中非共和國難民。另有超過12萬尼日利亞難民。

RFI Carte / Afrique : CAMEROUN. 存檔地圖 / 非洲國家：喀麥隆。 Latifa Mouaoued/RFI

喀麥隆境內將被關閉的另一處聯合國難民署（UNHCR）辦公室位於西南部的省城布埃亞（Buéa）。那裡之前管理着喀麥隆英語區的流離失所者。

--西非國家加蓬首都的辦公室因難民人數大幅減少而關閉 -

RFI Carte Afrique / Afrique : le Gabon. 存檔地圖 / 加蓬（非洲） RFI Carte

聯合國難民署（UNHCR）計畫在非洲關閉的第三個辦公室位於加蓬首都利伯維爾（Libreville）。當地的難民人數在過去十年裡大幅減少。聯合國難民署（UNHCR）駐喀麥隆代表透露，那裡的難民人數，如今僅有數百人。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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