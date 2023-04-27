加拿大從蘇丹撤離上百人

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非洲 – 加拿大周四宣布已從蘇丹撤離了 118 名加拿大僑民和盟國受困人士。國防部說，第一架加拿大軍用飛機載有 45 人，並補充說，幾個小時後，第二架載有 73 名撤離人員的飛機從蘇丹起飛。

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外交部長梅蘭妮·喬利 (Mélanie Joly) 說，總計有 200 名加拿大人離開了蘇丹，因兩名軍人之間的戰鬥而國家四分五裂。 前幾天，已有數十名公民乘坐盟軍航班離開該國。

外長喬利表示說， “我們已經與埃及、埃塞俄比亞和肯尼亞等許多國家就陸路通行權進行了談判，今天早上我又與乍得達成協議”。

國防部長安妮塔·阿南德補充說，正在努力“確保儘可能多的加拿大人能夠儘快撤離”，並指出“未來幾天”計畫進行更多撤離。

當局說，在外交部登記居住在蘇丹的 1,700 名加拿大人中，有 800 人已請求協助離開該國。 他們中的大多數人都在首都喀土穆。

在因反應遲緩而遭到加拿大國民的抨擊後，渥太華向該地區部署了 200 名士兵，以及兩架軍用運輸機和兩艘軍艦，以幫助撤離。

安妮塔·阿南德 (Anita Anand) 表示：“鑒於蘇丹局勢非常動蕩，實地面臨許多挑戰，包括在疏散航班增加的情況下確保僑民的安全。

她繼續說，加拿大軍事規畫人員正在考慮空運的替代方案，但陸路或海上旅行“可能會帶來額外的風險”。與此同時，渥太華本周出台了新的移民措施，允許目前在加拿大境內因戰事無法返回家園的蘇丹人延長臨時居留。