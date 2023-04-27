從薩赫勒到非洲之角 饑餓還在加劇

饑餓

非洲 – 聯合國和非政府組織27日譴責非洲饑餓不斷加劇。新聞發布會上代表們表示，埃塞俄比亞、肯尼亞和索馬里三國每 36 秒就有一個人死於饑餓，而薩赫勒地區有 1860 萬人糧食供應不上。

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國際發展及救援的非政府組織樂施會（Oxfam）、聯合國兒童基金會和非政府組織27日在巴黎舉行聯合新聞發布會上表示，這種情況是由與全球變暖有關的乾旱或衝突造成的。

根據聯合國兒童基金會的統計，在布基納法索，致命的聖戰叛亂活動嚴重破壞了穩定。2022 年 1 月至 9 月期間遇害的兒童人數是 2021 年同期的三倍，因嚴重急性營養不良接受治療的未成年人人數逐年增加 50% 。

法國樂施會負責人Louis-Nicolas Jandeaux表示，在尼日爾，2022 年反覆出現的乾旱和特大洪水，加上持續不斷的衝突，使收成越來越困難，導致“穀物產量下降近 40%”。

聯合國兒童基金會發言人露西爾·格羅斯讓 (Lucile Grosjean) 表示，尼日爾約有 430,000 名兒童患有嚴重急性營養不良，而今年預計將有 154,000 名孕婦和哺乳期婦女患此病，而 2022 年這一數字約為 64,000 人，增長了 141%。

在非洲之角，連續五個雨季欠佳導致數百萬頭牛死亡，農作物被毀。 據聯合國稱，埃塞俄比亞、肯尼亞和索馬里有 2200 萬人面臨饑餓威脅，這些國家也發生叛亂。

非政府組織主管 Mathilde Casper遺憾地表示， “預計在 4 月至 6 月期間，超過三分之一的索馬里人口 - 650 萬人 - 將處於糧食危機狀態，預計會發生饑荒”，即“極度缺乏食物導致死亡"。

這種“不公平”的情況是“富裕國家長期不作為的結果”，法國樂施會負責人Louis-Nicolas Jandeaux說道，而到 2022 年，這些地區“僅滿足了 62% 的人道主義資金需求”。

世界糧食計畫署前主任戴維·比斯利 (David Beasley) 在 11 月接受《世界報》(Le Monde) 採訪時表示，資金需求“巨大”，西方主要捐助者必須“改變規模”和“協調”。他表示，“我們正面臨二戰以來最嚴重的糧食和人道主義危機”。

在周四的另一份聲明中，非政府組織無國界醫生組織報告說，其團隊在尼日利亞東北部邁杜古里記錄的營養不良兒童入院人數“比以往任何時候都多”。

無國界醫生醫療協調員 Htet Aung Kyi 擔心：“每周因嚴重和中度營養不良而入院的人數比過去五年平均水平高出兩到三倍，而且趨勢還在上升”。

“去年很糟糕，但如果這種趨勢繼續下去，今年可能會更糟”。他擔心在青黃不接的季節到來時會出現“災難性地缺糧”。