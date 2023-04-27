非盟組辦第二屆非洲空間論壇

非洲科技 / 太空開發

非洲大陸 – 在西非國家科特迪瓦的經濟中心阿比讓（Abidjan），非洲聯盟（UA）組辦的第二屆非洲空間論壇（Forum africain sur l’espace）預計將於周五（2023年04月28日）閉幕。本台法廣（RFI）通訊員發自當地的報導說，本次大會旨在發展非洲的合作與培訓，有近300名太空業的決策者和工程師出席。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣（RFI）法文網2023年04月27日星期四的報導，第二屆非洲空間論壇（Forum africain sur l’espace）旨在發展南南合作。具體領域囊括：科研、培訓和分享信息。與會者們的心思很實際：以太空工業幫助發展地方經濟，應對氣候變化，改善農業技術。

-- 非洲太空總署已經成立 -

本台法廣（RFI）通訊員比內塔（Bineta Diagne）發自阿比讓（Abidjan）的消息說，非洲聯盟（UA）透露，非洲國家現已擁有近五十顆人造衛星。在2021年，已有眾多企業轉向太空工業，帶動近200億美元。這一行業發展迅速，但所隱藏的重要差距在於培訓。

RFI Chronique / Afrique économie. (illustration) 回顧2021:非洲科技豐收年 © FMM

在非盟（UA）中負責教育、科學、科技和創新事務的專員穆罕默德·貝爾霍辛（Mohamed Belhocine）表示，非洲正在進行部署，以使其政策享有最低程度的自主和協調，並在開羅設立了非洲太空總署。非洲希望這一機構成為一個熔爐，彙總（非洲）所有國家的空間機構。

RFI Image Archive / Afrique : Abidjan accueille, jusqu’à vendredi 28 avril 2023, la seconde édition du forum africain sur l’espace, organisé par l’Union africaine. Ici, l'Afrique du Sud a envoyé son troisième satellite dans l'espace en avril 2017. (illustration) Getty Images - Erik Simonsen / RFI Image Archive

非洲科技和創新協會（AATI-Association Africaine pour la Technologie et l’Innovation）秘書長說，非洲的培訓計畫，有數學、有電子，直到衛星這條鏈上的所有一切，並已有能力控制這條鏈。而發射則是最後一個環節。所以說，已經把握了直到發射的一切所需科技。

-- 太空技術用於森林統計 -

加蓬的太空工業始於2010年2月。腦中的想法是，更好地控制氣候變化，以獲得森林覆蓋的有效數據，用於計算溫室氣體排放。加蓬通過建立太空機構，獲得一顆衛星，得以擴大這一工具的應用範圍。

RFI Image Archive / En février 2010, le Gabon s’est lancé dans l’industrie spatiale. Ici, le logo de l'AGEOS - Agence Gabonaise d’Etudes et d’Observations Spatiales （illustration) 存檔圖片 / 非洲 ： 加蓬空間觀察研究所（Ageos）。 © AGEOS

加蓬空間觀察研究所（Ageos）副主任在接受採訪中說，加蓬在過去投入大量的資金和人力用於歷時6個月或7個月的實地任務，開展森林勘察工作。如今有了衛星，只需少量的人力前往數據空缺的區域進行實地勘察即可。這節省了人力，節約了資金。尤其是在發生洪水時，衛星的功能避免了自然災害。

-- 加蓬衛星技術造福鄰國 -

加蓬的衛星服務如今可以覆蓋24個國家，可供仍無衛星的國家之需。加蓬的衛星不僅可以追蹤乍得湖的演變，也可以監控幾內亞灣的活動，那裡存在非法捕魚、海盜，以及碳氫化合物的污染。

RFI Carte Archive / Afrique: le satellite gabonais suis le golfe de Guinée, puisqu’il y a la pêche illégale, il y a la piraterie, il y a la pollution en hydrocarbures. Ici, le golfe de Guinée. (illustration) 存檔地圖 / 非洲 ：幾內亞灣。 RFI / Latifa Mouaoued

本台法廣（RFI）通訊員在這一報導中最後指出，通過這一大會，非洲聯盟（UA）鼓勵每個非洲國家在其層次發展太空工業，建立協同效應。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~. Fin .~