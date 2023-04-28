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法國開發署2022預算重視非洲

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RFI Image Archive / Afrique : pour Rémy Rioux, Directeur général de l'AFD (Agence française de développement), la politique publique française en matière de développement va dans le bon sens. Ici, Directeur général de l’Agence française de développement (AFD)
RFI Image Archive / Afrique : pour Rémy Rioux, Directeur général de l'AFD (Agence française de développement), la politique publique française en matière de développement va dans le bon sens. Ici, Directeur général de l’Agence française de développement (AFD) © RFI
作者： 尼古拉
5 分鐘

法國與非洲 – 法國開發署（AFD）本周發布的最新數據說，2022年的預算有一半被用於非洲的發展。

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據本台法廣（RFI）法文網報導，法國開發署於星期四（2023年04月26日）對外發布的2022年業績情況顯示，非洲仍是這一機構的重點，占其預算的一半。

--法國開發署保持以幫助非洲發展為重 -

在國際社會對撒哈拉以南非洲地區的整體支持減弱之際，法國以身作則。去年，法國開發署（AFD）的預算有50%被用於非洲：投入的發展援助金額達43億歐元。法國開發署（AFD）旗下的兩大分支機構表現得還更好。

Image RFI - AFD
RFI Image Archive / AFD: la moitié du budget en 2022 consacré à l’Afrique. Ici, logo de l'Agence Française de Développement. (illustration) © Dr / RFI Image Archive

法國開發署（AFD）屬下負責私營領域的機構法國經濟合作參與和促進公司（Proparco）對非洲的投入占其投資總額的53%。而統籌實地技術合作的法國技術合作局（Expertise France）對非洲的支援，更是高達65%。

--法國官方致力於加強其發展援助政策 -

法國開發署（AFD）的主任Rémy Rioux指出，在發展領域，法國的公共政策走向是符合情理的。共和國總統馬克龍做出了很堅定的承諾。用於發展的公共援助已佔國家財富的0,56%。

Image RFI - RD Congo - Le docteur Mukwege - AFD
RFI Image Archive / En 2022, la moitié du budget de l'Agence française de développement consacré à l’Afrique. Ici, Dr. Denis Mukwege (le prix Nobel de la Paix 2018) fait visiter à une délégation de l'AFD, l'hôpital de Panzi en RDC en Mars 2022. (illustration) © RFI/Charlotte Cosset

不過，法國開發署（AFD）在去年年底暫停了在馬里的活動。在布基納法索，則放棄了50%的夥伴方，已不再有非政府的參與方。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

~. Fin .~

法國開發署2022預算重視非洲
_Papier Nicolas 2023.04.28 v Desk jour AFD - la moitié du budget 2022 consacré à l’Afrique

尼古拉

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