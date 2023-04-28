RFI非洲 / 法國政策

法國與非洲 – 法國開發署（AFD）本周發布的最新數據說，2022年的預算有一半被用於非洲的發展。

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據本台法廣（RFI）法文網報導，法國開發署於星期四（2023年04月26日）對外發布的2022年業績情況顯示，非洲仍是這一機構的重點，占其預算的一半。

--法國開發署保持以幫助非洲發展為重 -

在國際社會對撒哈拉以南非洲地區的整體支持減弱之際，法國以身作則。去年，法國開發署（AFD）的預算有50%被用於非洲：投入的發展援助金額達43億歐元。法國開發署（AFD）旗下的兩大分支機構表現得還更好。

RFI Image Archive / AFD: la moitié du budget en 2022 consacré à l’Afrique. Ici, logo de l'Agence Française de Développement. (illustration) © Dr / RFI Image Archive

法國開發署（AFD）屬下負責私營領域的機構法國經濟合作參與和促進公司（Proparco）對非洲的投入占其投資總額的53%。而統籌實地技術合作的法國技術合作局（Expertise France）對非洲的支援，更是高達65%。

--法國官方致力於加強其發展援助政策 -

法國開發署（AFD）的主任Rémy Rioux指出，在發展領域，法國的公共政策走向是符合情理的。共和國總統馬克龍做出了很堅定的承諾。用於發展的公共援助已佔國家財富的0,56%。

RFI Image Archive / En 2022, la moitié du budget de l'Agence française de développement consacré à l’Afrique. Ici, Dr. Denis Mukwege (le prix Nobel de la Paix 2018) fait visiter à une délégation de l'AFD, l'hôpital de Panzi en RDC en Mars 2022. (illustration) © RFI/Charlotte Cosset

不過，法國開發署（AFD）在去年年底暫停了在馬里的活動。在布基納法索，則放棄了50%的夥伴方，已不再有非政府的參與方。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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法國開發署2022預算重視非洲

_Papier Nicolas 2023.04.28 v Desk jour AFD - la moitié du budget 2022 consacré à l’Afrique 尼古拉