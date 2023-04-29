剛果(金):東非地區部隊長請辭

非洲維和 / 剛果（金）

地緣政治 – 在非洲的剛果民主共和國（RD Congo），被派駐該國東部、指揮東非共同體地區軍事力量 (EACRF) 的肯尼亞將軍現已兩天前提交辭呈。這名東非共同體(EAC/CAE)部隊的指揮官提到，他的人身安全已經沒有了保障。肯尼亞總統立即任命了一位新的指揮官。

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據本台法廣（RFI)法文網2023年04月29日星期六的最新報導，在剛果（金）指揮東非共同體(EAC/CAE)地區軍事力量的肯尼亞將軍尼亞加（Jeff Nyagah），在本周四（2023年04月27日）提交了他的辭呈。

RFI Image Archive / RD Congo: le commandant de la force régionale de l’EAC démissionne. Ici, Maj Gen Jeff Nyagah le commandant de la force régionale de l'EAC en RD Congo. （illustration) © EACRF / RFI Image Archive

金沙薩方面對肯尼亞的這名將軍批評多多，指責他對反叛武裝的態度有點過於寬容放縱。而這名肯尼亞將官則強調，他的人身安全已經沒有了保障。

--肯尼亞將軍表示對其人身安全感到不安-

本台法廣（RFI)通訊員巴喜安（Patient Ligodi）發自金沙薩（Kinshasa）的消息說，肯尼亞的尼亞加少將（Gen Major J. Nyagah）列出了促使他辭職的所有理由。將軍指出，他和他的部隊是一出妖魔化宣傳活動的受害者。他支持在戈馬（Goma）的私營軍事企業成員在其住所周圍部署的監控措施。

--剛果(金)和東共體部隊之間已失去互信-

肯尼亞將軍抱怨說，東非共同體地區軍事力量指揮部的辦公費用沒有得到政府的保障。剛果（金）總統周圍的人則解釋說，雙方在數月前就已失去了互信。被部署在剛果（金）東部的東非共同體地區軍事力量（EACRF）應該和反叛武裝運動（M23）作戰。而肯尼亞將軍的態度似乎注重政治對話，並不是軍事對抗。這讓金沙薩不悅。剛果（金）的網絡上，流傳着齊塞克迪總統（Président Félix Tshisekedi ）和他嚴詞厲色對話的圖像。

--內羅畢方面立即任命了一位新的指揮官-

本台法廣（RFI)法文網報道說，肯尼亞總統威廉·魯托（William Ruto）已經立即任命了一位新的指揮官，接替尼亞加將軍（Gen Major J. Nyagah）。但這並不肯定能夠很快就恢復與剛果（金）之間的相互信任。

RFI Image Archive / EACRF ：le président kényan William Ruto s'exprimant depuis la garnison Embakasi à Nairobi, le 2 novembre 2022. Le chef d'État a décidé d'envoyer un contingent dans l'Est de la République démocratique du Congo. (illustration) AP - Brian Inganga / RFI Image Archive

金沙薩現在懷疑東非共同體地區軍事力量(EACRF) 的有效力，甚至還對東非共同體(EAC/CAE)的執行秘書起了疑心。剛果（金）當局現在提出條件，在研究延長任務旗下時，對東共體(EAC/CAE)的這支部隊展開中肯的評估。還要把原定6個月的任務期限減半。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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