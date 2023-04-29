美國再從蘇丹撤離一批僑民

撤僑

非洲 – 美國國務院周六宣布，一支由美國組織的車隊已將逃離蘇丹戰火的美國國民和其他國家公民撤離到沿海城市蘇丹港，隨後被撤離的僑民將轉往沙特阿拉伯。聯合國秘書長古特雷斯29日表示，為了奪權的戰爭使得國家垮台而民不聊生。

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美國持續撤僑行動，此前從陸路、空中和船隻已經撤離了外交人員和數百名美國公民。

發言人馬修米勒在一份聲明中說：“由美國政府組織的車隊載有美國公民、當地僱員以及盟國和夥伴國家的國民，於 4 月 29 日抵達蘇丹港。”

他補充說，從這個紅海港口，“我們正在幫助美國公民和其他符合條件的個人繼續前往沙特阿拉伯吉達，那裡有更多的美國人提供領事和緊急服務”。

美國國防部在另一份聲明中表示，美方已部署“情報、偵察機構支持空中和陸路疏散路線”，並“提供海上撤離所需的支持”。美國國務院沒有透露此次行動中疏散的人數。 一位發言人周五表示，只有不到 5,000 人與國務院聯繫希望能夠離開蘇丹，但無法知道該國共有多少人想離開。

該報道沒有具體說明未來是否會組織其他車隊。

星期六，蘇丹軍隊和準軍事人員之間激烈而致命的戰鬥進入了第三周，再一次違反了新的停火協議。

自 4 月 15 日爆發軍隊首腦阿卜杜勒·法塔赫·布爾哈內與他的二號人物穆罕默德·哈姆丹·達格洛（Mohamed Hamdane Daglo，人稱“Hemedti”）之間的血腥權力鬥爭以來，該國陷入混亂。

根據周六發布的最新官方數據，戰鬥造成至少 528 人死亡和 4,599 人受傷。 成千上萬的蘇丹人逃往埃及、埃塞俄比亞、乍得和南蘇丹等鄰國，而外國正在大規模撤離本國國民。