八噸人道物資抵達蘇丹 醫療物資難以分發

軍事

非洲 – 自4月15日以來，蘇丹境內武裝衝突不斷，紅十字國際委員會剛剛宣布，第一架載有人道主義援助物資飛抵蘇丹。紅十字國際委員會非洲區負責人尤塞夫（Patrick Youssef）告訴記者，載有8噸的用於外科手術的醫療物資抵達該國。

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他還表示，我們希望以最快的速度運送到蘇丹醫院，可以救治1500多名傷員。

紅十字國際委員會非洲區負責人尤塞夫還表示，達爾富爾的情況非常困難，15家被炸毀的醫院，醫生在極端條件下救治，一定要給他們恢復水電，否則無法行醫。

他表示，我們如頂着槍林彈雨送醫藥，這是不可能的。民眾為躲避戰亂也到處躲藏，我們十分擔憂。

根據聯合國的數據，喀土穆只有 16% 的醫院在運作，由於缺乏醫生和醫療設備。尤塞夫對記者說，平時醫院需要每兩天補送一次。打起仗來情況就更加惡劣了。

他還提醒說，不要忘了患有慢性病的蘇丹人。例如需要透析的病患，如果他們得不到治療，會有生命危險。總部設在日內瓦的國際組織表示，“紅十字國際委員會正準備租用第二架飛機運送更多的醫療用品和人道人員”。

蘇丹衛生部門表示，自4月15日爆發戰爭以來，有528人被打死，4000多名傷者。紅新月會正在街頭尋找一些可以救治的受傷者。情況非常艱難。

紅十字國際委員會非洲區負責人尤塞夫最後表示，其實死者和傷者的數字都是臨時的，我們無法確切知道當地的情況有多麼嚴重。