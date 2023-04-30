意大利投資剛果的液化天然氣

非洲建設/基礎設施

大西洋幾內亞灣 – 被赤道貫穿的剛果共和國被定性為是一個非洲中西部國家，其首都位於布拉柴維爾（Brazzaville）。一座天然氣液化和生產中心的建造工程於本周在毗鄰大西洋幾內亞灣的剛果共和國經濟中心黑角港(pointe noire)附近破土動工。現總統德尼·薩蘇－恩格索（Président Denis Sassou Nguesso）親自到場，出席了這個工地的開建儀式。意大利油氣公司埃尼集團（ENI）為此投資50億美元。

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據本台法廣（RFI)法文網報導，剛果共和國將擁有一個天然氣液化和生產中心。這個建造工程已於本周二（2023年04月25日）在該國經濟中心黑角港(pointe noire)啟動。開工指令由剛果（布）總統德尼·薩蘇－恩格索（Président Denis Sassou Nguesso）親自下達。

--意大利油氣公司投資剛果(布) -

本台法廣（RFI)通訊員羅伊西雅（Loïcia Martial）發自布拉柴維爾（Brazzaville）的消息說，這座天然氣液化和生產中心位於剛果最大的天然氣發電廠附近。其建造得益於意大利油氣公司埃尼集團（ENI）投資50億美元。

--剛果(布)規畫出口液化天然氣 -

剛果共和國碳氫化合物部長表示，這一大項目涉及天然氣的生產，加工和液化，乃至商業化。它將能夠使得剛果（布）首次出口液化天然氣（GNL）。而到目前為止，布拉柴維爾只是利用天然氣發電。

RFI Carte Archive / Congo Brazzaville : l'autorité entend créer deux zones économiques spéciales dédiées à la transformation du bois, à Ouesso au nord et à Pointe-Noire sur la côte Atlantique Sud. Ici, une carte indiquée Brazzaville, la capitale et la ville côtière de Pointe-Noire. (illustration) RFI / Emilie Camjusan

剛果（布）政府表示，從2025年起，這座工廠將每年生產300萬噸天然氣。其中大部分將被用於滿足國內的工業發展和家庭生活之需。但還有一部分將被用於出口。

--建造工藝符剛果(布)去碳戰略 -

意大利油氣公司埃尼集團（ENI）的總經理說，這一項目將獲得當前最先進的科技。讓天然氣的焚燒合理化，將可能實現天然氣“零燃除”的目標。這座工廠也將符合剛果共和國和埃尼集團（ENI）的去碳戰略。

RFI Image Archive / Congo-Brazzaville: coup d'envoi des travaux du centre de production et liquéfaction de gaz naturel à Pointe-Noire. Ici, la centrale à gaz de Djeno à Pointe Noire au Congo-Brazzaville. (illustration) © gouvernement.cg

據碳氫能源經營者介紹，剛果共和國是撒哈拉以南非洲國家中的第三大石油出產國，其天然氣儲量估算達1000億立方米。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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