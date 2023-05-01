加蓬工會領袖2023五一仍在囚

RFI非洲 / “五一”節

非洲 – 2023年“五一”國際勞動節之際，在西非瀕臨幾內亞灣的加蓬，該國大部分工會人士決定不參加官方慶祝活動。他們呼籲當局釋放工會聯盟（Dynamique unitaire）的領袖。

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據本台法廣（RFI)法文網在2023年“五一”國際勞動節當天上網的最新報導，在加蓬，5月1日這天是一個無需上班，但拿薪的節日。不過，該國主要工會聯盟Dynamique unitaire決定，不參加官方慶祝活動，並要求釋放正在首都中央監獄中度第二個“五一”國際勞動節的工會領袖雅馬（Jean-Rémy Yama）。

--加蓬主要工會的2023年五一訴求是釋放其領袖-

本台法廣（RFI)通訊員伊芙-羅蘭（Yves-Laurent Goma）周一（2023年05月01日）發自利伯維爾（Libreville）的消息說，在工會聯盟（Dynamique unitaire）的總部，這裡的士氣並不好。領導團體剛剛對今年“五一”宣言定稿。主要訴求就是釋放他們的領袖雅馬（Jean-Rémy Yama）。

Le président par intérim de Dynamique unitaire Roger Abessolo réclame la libération sans condition de Jean-Rémy Yama. © Yves-Laurent Goma/RFI

工會的臨時代主席說，加蓬的所有勞動者呼籲，無條件地釋放雅馬（Jean-Rémy Yama），並讓他回到教師和研究員的隊伍。因為，這名工會領袖已被開除公職。工會代主席Roger Abessolo指出，以如此粗暴方式扼殺工會言語，是加蓬國家的一個恥辱。

--加蓬主要工會認為他們的領袖入獄是因言獲罪-

同一報導還說，眾所周知，加蓬工會主席雅馬（Jean-Rémy Yama）說話一向直言不諱。他於2022年03月02日在利伯維爾機場被捕。他當時正準備前往塞內加爾就醫。他因被控詐騙、挪用公款等罪名，遭追究。但工會人士否認上述指控，並指出這些司法技巧只是為了困住這名工會領袖。

RFI Image Archive / Gabon : une photo devant la prison centrale de Libreville en 2019. (illustration) RFI / Yves Laurent Goma

本台法廣（RFI）法文網上這篇有關2023年“五一”國際勞動節的報導最後指出，加蓬工會高層認為，他們的領袖雅馬（Jean-Rémy Yama）屬於因言獲罪。案件現已在司法手中，當局不願置評。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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Afrique _ Papier Desk Nicolas 2023.05.01 soir - le 1 mai au Gabon sur Dynamique Unitaire

Afrique_Papier Desk Nicolas 2023.05.01 soir - le 1 mai au Gabon sur Dynamique Unitaire 尼古拉