RFI非洲 / “五一”節

加蓬工會領袖2023五一仍在囚

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RFI Image Archive / Gabon : à l’occasion de la fête du travail 2023, Dynamique Unitaire, la coalition syndicale du pays réclame la libération de son président Jean-Rémy Yama qui, pour la seconde année consécutive, passe cette fête du 1er mai à la prison centrale. L’affaire est entre les mains de la justice, les autorités n’ont pas souhaité s’exprimer. Ici, une image du Palais de justice de Libreville en 2016. (illustration)
RFI Image Archive / Gabon : à l’occasion de la fête du travail 2023, Dynamique Unitaire, la coalition syndicale du pays réclame la libération de son président Jean-Rémy Yama qui, pour la seconde année consécutive, passe cette fête du 1er mai à la prison centrale. L’affaire est entre les mains de la justice, les autorités n’ont pas souhaité s’exprimer. Ici, une image du Palais de justice de Libreville en 2016. (illustration) © RFI / Sébastien Nemeth
作者： 尼古拉
7 分鐘

非洲 – 2023年“五一”國際勞動節之際，在西非瀕臨幾內亞灣的加蓬，該國大部分工會人士決定不參加官方慶祝活動。他們呼籲當局釋放工會聯盟（Dynamique unitaire）的領袖。 

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據本台法廣（RFI)法文網在2023年“五一”國際勞動節當天上網的最新報導，在加蓬，5月1日這天是一個無需上班，但拿薪的節日。不過，該國主要工會聯盟Dynamique unitaire決定，不參加官方慶祝活動，並要求釋放正在首都中央監獄中度第二個“五一”國際勞動節的工會領袖雅馬（Jean-Rémy Yama）。

--加蓬主要工會的2023年五一訴求是釋放其領袖-

本台法廣（RFI)通訊員伊芙-羅蘭（Yves-Laurent Goma）周一（2023年05月01日）發自利伯維爾（Libreville）的消息說，在工會聯盟（Dynamique unitaire）的總部，這裡的士氣並不好。領導團體剛剛對今年“五一”宣言定稿。主要訴求就是釋放他們的領袖雅馬（Jean-Rémy Yama）。

Image RFI - yama
Le président par intérim de Dynamique unitaire Roger Abessolo réclame la libération sans condition de Jean-Rémy Yama. © Yves-Laurent Goma/RFI

工會的臨時代主席說，加蓬的所有勞動者呼籲，無條件地釋放雅馬（Jean-Rémy Yama），並讓他回到教師和研究員的隊伍。因為，這名工會領袖已被開除公職。工會代主席Roger Abessolo指出，以如此粗暴方式扼殺工會言語，是加蓬國家的一個恥辱。

--加蓬主要工會認為他們的領袖入獄是因言獲罪-

同一報導還說，眾所周知，加蓬工會主席雅馬（Jean-Rémy Yama）說話一向直言不諱。他於2022年03月02日在利伯維爾機場被捕。他當時正準備前往塞內加爾就醫。他因被控詐騙、挪用公款等罪名，遭追究。但工會人士否認上述指控，並指出這些司法技巧只是為了困住這名工會領袖。

Image RFI - Gabon - libreville
RFI Image Archive / Gabon : une photo devant la prison centrale de Libreville en 2019. (illustration) RFI / Yves Laurent Goma

本台法廣（RFI）法文網上這篇有關2023年“五一”國際勞動節的報導最後指出，加蓬工會高層認為，他們的領袖雅馬（Jean-Rémy Yama）屬於因言獲罪。案件現已在司法手中，當局不願置評。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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Afrique _ Papier Desk Nicolas 2023.05.01 soir - le 1 mai au Gabon sur Dynamique Unitaire
Afrique_Papier Desk Nicolas 2023.05.01 soir - le 1 mai au Gabon sur Dynamique Unitaire

尼古拉

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