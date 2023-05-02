新聞核查：南非將退出國際刑事法庭以避免逮捕普京 ？

南非/俄羅斯/國際刑事法庭

2015年10月2日，普京在法國巴黎愛麗舍宮舉行的烏克蘭危機峰會上。會議的主題是："烏克蘭"。

中國多家媒體j近日都報道了南非政府為了避免逮捕普京，將退出國際刑事法院 的消息，該消息是否屬實？

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南非是《國際刑事法院羅馬規約》的簽署國，鑒於上個月國際刑事法庭因普京在俄烏戰爭中所犯下的罪行而對普京下達了通緝令。按照法律，倘若普京今年八月前往南非出席金磚國家峰會，南非政府將不得不執行國際刑事法庭的通緝令而逮捕普京。

中國多家媒體上周因此都報道說，為了迎接普京前往南非出席金磚國家峰會，南非政府提出退出國際刑事法庭。俄羅斯衛星通訊社莫斯科此前4月8日更是報道說， 南非金磚國家事務協調人阿尼爾·蘇克拉爾對衛星通訊社表示，南非正在為所有金磚國家領導人，包括俄羅斯總統弗拉基米爾·普京在內，親自出席8月峰會做準備。而與此同時，烏克蘭媒體卻報道說，南非政府要求普京避免親自出席金磚國家峰會，否則將不得不逮捕普京。

事實上，南非總統從未宣布退出國際刑事法庭，也尚未公開表態是否接待普京到訪。根據本台法語部南非特約記者 Romain Chanson,的報道，事情的經過是這樣的，上周二，南非執政黨國大黨的總秘書長在一次公開會談中表示，執政黨通過了一條決議要求政府退出國際刑事法庭，但這位秘書長不知是出於口誤還是別的原因，做出了錯誤的陳述，因為南非國大黨去年12月份通過的決議的內容並不是退出國際刑事法庭，恰恰相反，是取消此前提出的退出國際刑事法庭的決議。國大黨秘書長的錯誤言論隨後被政府發言人在記者會上重複，國大黨與南非政府隨後承認在上述問題上做出了錯誤的陳述，但卻並未解釋其原因。

其實是否應該成為《國際刑事法院羅馬規約》的簽署國，這在南非國內是一個有爭議的話題，2016，南非前總統祖瑪就曾經提出退出國際刑事法庭，但是，遭到司法部門的否決。

至於普京是否將出席將於今年八月舉行的金磚國家峰會？到目前為止，南非政府尚未做出正式的表態，南非政府一個月前表示將進行司法諮詢，但卻未宣布結果。上周南非政府又宣布要成立一個部長級委員會，對此問題加於討論。南非輿論認為最合適的方式是普京以視頻方式出席會議。