蘇丹人無處躲戰火，交戰軍閥又達成原則性停火協議

戰爭

蘇丹的戰火仍在繼續。5月2日星期二，南蘇丹外交部發表公報說，蘇丹武裝部隊和蘇丹準軍事組織快速支援部隊雙方和南蘇丹總統基爾經過電話溝通，已經原則同意停火7天，從5月4日開始，到5月11日結束。

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之前蘇丹衝突的雙方也宣布過停火， 但都沒有遵守。上個星期天就說要實行新的72小時停火，但實際上沒有停火。國際社會對蘇丹出現的人道災難敲響了警鐘。在喀土穆和達爾富爾的激烈衝突已經造成500多人死亡，受傷的人數至少有10倍， 這還是在很大成都上倍低估的數字。

伊沙克是一位來自蘇丹住在巴黎的光纖電纜技術員。他對南蘇丹透露的停火7天的原則性協議並不樂觀。

伊沙克說，我對這一個星期的停火是不相信的。就算今天，戰鬥還在繼續。我全家都在蘇丹，我老婆，我父親，我兒子，我兄弟，我的表兄弟，他們怎麼離得開蘇丹呢？從達爾富爾到埃及，很難的。最好的辦法就是把這兩個將軍抓起來，有一個新總統。

聯合國難民署表示：估計有超過 10 萬名蘇丹難民逃往鄰國。已確認有超過 2萬1千名難民抵達乍得。特別關注蘇丹衝突導致達爾富爾地區嚴峻的人道局勢。

聯合國負責人道事務的副秘書長格里菲思表示，在蘇丹受衝突影響最嚴重的城市中心、尤其是在喀土穆，人們生存所需的物資變得越來越稀缺，家庭難以獲得水、食物、燃料和其他關鍵商品。同時，逃離這些地區的交通成本呈指數級上升，這使得最脆弱的人群無法找到更安全的地帶。