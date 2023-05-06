剛果（金）遭洪水襲擊 200多人喪生

氣候變暖

非洲 – 剛果民主共和國東部遭洪水襲擊。當地官員5月5日表示，至少203人死亡。大雨摧毀了建築物，迫使救援人員將渾身是泥的屍體堆起來。東部南基伍省是重災區。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報導，5月4日，南基伍省（South Kivu）卡萊赫（Kalehe）地區的降雨導致河流泛濫，淹沒了Bushushu和Nyamukubi村。

南基伍省省長西奧‧恩格瓦比傑‧卡西（Theo Ngwabidje Kasi）表示，死亡人數為176人，並表示，仍有其他人失蹤。當地民間社會成員卡索爾‧馬丁（Kasole Martin）說，已發現227具屍體。

馬丁表示，“人們露宿戶外，學校和醫院被衝走了。”

周五，面容憔悴的倖存者站在一個木棚外，身穿藍色工作服的紅十字會工作人員將屍體堆放在一起。一名路透社記者數了一下，有72具屍體。

在卡萊赫地區一家主要醫院工作的羅伯特‧馬桑巴（Robert Masamba）醫生說，自周四晚上以來，一直有受傷的倖存者被帶到醫院。

他說，“我和我的團隊沒有睡覺。我們已經接待了56名患者，其中80%有骨折。”

在與盧旺達接壤的南基伍省，洪水和山體滑坡並不少見。本周，盧旺達因暴雨引發洪水和山體滑坡，造成130人死亡，五千多棟房子被毀。

剛果（金）上一次發生類似規模的事件是在2014年10月，當時強降雨摧毀了七百多棟房子。據聯合國稱，當時有超過130人被報告失蹤。

地方政府官員托馬斯‧巴肯格（Thomas Bakenge）在監督受災地區卡萊赫的恢復工作後做出了估計。巴肯格說，破壞規模“巨大，無法言喻……整棟整棟的房子都被衝走了”。他說，救援人員仍在附近的基伍湖（Lake Kivu）沿岸尋找屍體。