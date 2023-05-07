經濟特區在非洲的成績一般

RFI採訪 / 非洲經濟

RFI Image / Les Zones économiques spéciales en Afrique, un bilan mitigé. Au Maroc, avec la zone Tanger-Med qui est une référence au niveau mondial. Ici, à 40 km de Tanger, le nouveau port Tanger Med. Un port de transbordement pour les cargos porte-conteneurs en provenance d'Asie. (illustration) RFI專欄 / 非洲經濟 ：經濟特區在非洲的成效參半。摩洛哥的地中海丹吉爾港（Tanger-Med）是一個全球典範。

非洲 – 非洲大陸有237個經濟特區（ZES-Zones Economiques Spéciales）分布在37個國家，繼承了自貿區。非洲的經濟特區曾經被認為，會如同三十年前的中國那樣，成為發展的關鍵。但非洲和歐洲兩地的經濟學家們一些經濟學家們經過分析認為，這些經濟特區的效果一般。這是本台RFI法語«非洲經濟»專欄節目（Chronique Afrique Economie）在本周上網的最新話題之一。塞內加爾經濟展望辦公室的負責人覺得，成功的案例很罕見。而摩洛哥就有一個令人稱道的成功實例。

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本台法廣（RFI）法文網2023年05月01日星期一在«非洲經濟»專欄里（Chronique Afrique Economie）刊出經濟記者奧利維耶（Olivier ROGEZ）的一篇最新採訪,介紹非洲大陸的經濟特區。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Les Zones économiques spéciales en Afrique, un bilan mitigé]。換做中文可被譯作[非洲的經濟特區，成效參半]。下面是簡介以供分享。

-- 摩洛哥有一個經濟特區譽滿全球 -

本台法廣RFI法文網上«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報道首先指出，二十年來，非洲經濟特區拔地而出有如冬季里的青草。肯尼亞有61個，尼日利亞有38個，埃塞俄比亞有18個。在非洲，經濟特區是自貿區的新名稱，但更大，更現代化。非洲希望藉此複製亞洲國家的出口型經濟特區經營模式。但並非所有都獲得了預期的效果。這是塞內加爾經濟展望辦公室負責人的一種分析。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

這名專家表示，摩洛哥的地中海丹吉爾港（Tanger-Med）經濟特區在全世界範圍是一個典範。還有毛里求斯，儘管已經有一點衰退。以及在埃塞俄比亞，得到中國和歐洲投資的推動。在加蓬，恩考克（Nkok）經濟特區在木材業上取得突破口。

-- 非洲的經濟特區獲得成功的不多 -

非洲的經濟特區大多數不夠專業化。而摩洛哥的成功典範就是建立在專業化。在汽車業領域，世界級的投資者帶來了它們的設備商和供應商，創造了數十萬個就業崗位。而埃塞俄比亞則是以紡織和皮革為重。

-- 國家需對經濟特區予以全力支持 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道最後指出，成功的經濟特區得到國家元首和政府首腦的共同支持，在最高層次予以管理。如今，經濟特區的產品有15%，甚至50%, 可在本地市場銷售，但需補稅。所以，得做調整和鼓勵非洲產品。所以，如今最重要的不是出口，而是在非洲發展工業生產的基礎。自貿區是一流的機遇，經濟特區是具有未來前景的。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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