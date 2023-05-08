喀麥隆近3百萬人需要糧援

非洲社會 / 人道行動

非洲 – 地處非洲大陸中西部，瀕臨幾內亞灣的喀麥隆，境內有近3百萬人正處於嚴重的糧食不安全狀況，占人口比率的11%。其中有30多萬人急需救援。

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RFI Images Archive / Cameroun ：le plat national est le ndolé, un ragoût composé de feuilles amères, de noix et de poisson ou de viande de chèvre. (illustration) © Getty - Danita Delimont / RFI Images Archive

據本台法廣（RFI）法文網報道，在喀麥隆，有超過一成民眾當前正處於嚴重糧食不安全狀況。這相當於300萬的喀麥隆國民。以上是該國農業部在本周對外公布的官方數據。鬧糧荒最嚴重三個地區分別是遠北、西北和西南。

-- 缺糧的喀麥隆家庭處於窘境中 -

本台法廣（RFI）特派記者阿美莉（Amélie Tulet）於2023年05月07日星期天晚發自雅溫得（Yaoundé）的消息說，當喀麥隆人談到嚴重糧食不安全狀況，這是指為了購買他們的口糧，家庭需要制定具有長期後果的戰略。比如：變賣他們的財物，多做一份工作，或放棄讓兒童入學。

-- 喀麥隆有三十萬民眾急需救助 -

在300萬受到缺糧威脅的喀麥隆人中，又有33萬多人被認為屬於急需救助之列。這一部分人已經無法保證他們日常所需的食物，處於對健康有負面影響的營養不良狀態之中。

RFI Carte Archive / Cameroun. 存檔地圖：喀麥隆 RFI / Latifa Mouaoued

在遠北地區，乾旱季節的缺水問題影響到了農業生產，在洪水爆發時又會毀壞農作物。乍得湖地區的不安寧加大了局勢的嚴重程度。在西北地區和西南地區，不安全問題也影響到了農田作業。政府軍與武裝團夥之間的暴力，擾亂了市場，迫使眾多居民背井離鄉。

-- 國際大環境也波及到了喀麥隆 -

本台法廣（RFI）法文網上的這篇報道最後提到，喀麥隆當地勢態也被國際市場上原材料和肥料的價格上漲所波及。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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