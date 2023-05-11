能源危機推動南非太陽能發展

RFI採訪 / 非洲經濟

非洲 – 在陷入能源匱乏困境中的南非，小型太陽能裝置將為該國民眾日常生活提供方便。這是本台RFI法語«非洲經濟»專欄節目（Chronique Afrique Economie）在本周二上網的最新話題之一。過去幾周，面對每天近6小時的停電時段，南非民眾開始把目光聚焦太陽能。就此，本台法廣RFI通訊員在約翰內斯堡採訪了每年一度，有關太陽能的沙龍。

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本台法廣（RFI）法文網2023年05月09日星期二在«非洲經濟»專欄里（Chronique Afrique Economie）刊出約翰內斯堡通訊員克萊爾（Claire Bargelès）的一篇最新最新採訪。南非陷入了難以擺脫的能源危機。老舊的燃煤發電廠，造成南非國家電力公司Eskom無法滿足需求。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[La crise énergétique provoque un boom des petites installations solaires en Afrique du Sud]。換做中文可被譯作[能源危機在南非挑起小型太陽能裝置熱潮]。下面是簡介以供分享。

--南非小型太陽能裝置產地大部分在國外-

本台法廣RFI法文網上«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報道首先指出，過去幾個星期以來，南非每天停電近6小時。部分民眾決定轉向類似太陽能這樣的替代性能源。本台通訊員來到一年一度在約翰內斯堡舉辦的，圍繞太陽能的沙龍。

RFI Image Archive / Les coupures d'électricité peuvent atteindre jusqu'à 10 heures par jour en Afrique du Sud. Ici, une autoroute, normalement, bien éclairée, le 21 septembre 2022. (illustration) © AP - Denis Farrell / RFI Image Archive

南非稅務部門介紹說，該國的大部分太陽能裝置都來自國外，進口量在過去幾個月大幅增加。一名太陽能裝置的小供應商在接受採訪中告知，他的公司今年已經安裝了的設備超過50套。有6個集裝箱的中國太陽能板正在運輸的中途。還有加拿大的太陽能板，功率是550瓦。

--南非小型太陽能裝置因停電而銷量暴增-

南非企業ARTSolar選擇在其國內組裝太陽能板。在這家公司主管商業發展的負責人接受採訪中透露，當前的銷售量暴增，所以正在擴大生產。目標是要發展出非洲大陸最大的生產工廠。與12個月前相比較，訂單猛增了5倍。目前，難以滿足需求。但已經部署了戰略，要在未來幾個月里予以實現。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

南非民眾也注意到斷電增加了。在非洲大陸提供相關教育培訓的[綠色太陽能學院]（Green Solar Academy）的女創始人認為，這在一定程度上迫使人們關注這種科技。民眾如今懂得了什麼是換流器，及電池如何運作等等。公眾對此的認識確實提高了。她認為，可再生能源領域應該嘗試着去維持民眾的這種興趣。

--輿論呼籲南非當局加大力度推動太陽能-

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道最後指出，儘管，南非政府在今年首次提供補貼，但太陽能對低收入者而言，依然是遙不可及。有律所呼籲，採取降低增值稅（TVA）的措施，以利於太陽能板的普及。

RFI Image Archive / Afrique du Sud : Président sud-africain. 存檔圖片：南非總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa） AP - Themba Hadebe / RFI Image Archive

南非總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在2023年年初時宣布，個人的多餘發電量將很快就能獲准，被轉售給南非國家電力公司Eskom。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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