RFI採訪 / 非洲經濟

能源危機推動南非太陽能發展

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RFI / Chronique Afrique Eco : La crise énergétique provoque un boom des petites installations solaires en Afrique du Sud. Ici, un parc de panneaux solaires installés en périphérie de Lamberts Bay en Afrique du Sud (illustration). RFI專欄/非洲經濟:能源危機在南非挑起小型太陽能裝置熱潮。
RFI / Chronique Afrique Eco : La crise énergétique provoque un boom des petites installations solaires en Afrique du Sud. Ici, un parc de panneaux solaires installés en périphérie de Lamberts Bay en Afrique du Sud (illustration). RFI專欄/非洲經濟:能源危機在南非挑起小型太陽能裝置熱潮。 © AP/Schalk van Zuydam
作者： 尼古拉
10 分鐘

非洲 – 在陷入能源匱乏困境中的南非，小型太陽能裝置將為該國民眾日常生活提供方便。這是本台RFI法語«非洲經濟»專欄節目（Chronique Afrique Economie）在本周二上網的最新話題之一。過去幾周，面對每天近6小時的停電時段，南非民眾開始把目光聚焦太陽能。就此，本台法廣RFI通訊員在約翰內斯堡採訪了每年一度，有關太陽能的沙龍。

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本台法廣（RFI）法文網2023年05月09日星期二在«非洲經濟»專欄里（Chronique Afrique Economie）刊出約翰內斯堡通訊員克萊爾（Claire Bargelès）的一篇最新最新採訪。南非陷入了難以擺脫的能源危機。老舊的燃煤發電廠，造成南非國家電力公司Eskom無法滿足需求。

Image RFI - Chronique Afrique Economie
FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[La crise énergétique provoque un boom des petites installations solaires en Afrique du Sud]。換做中文可被譯作[能源危機在南非挑起小型太陽能裝置熱潮]。下面是簡介以供分享。

--南非小型太陽能裝置產地大部分在國外-

本台法廣RFI法文網上«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報道首先指出，過去幾個星期以來，南非每天停電近6小時。部分民眾決定轉向類似太陽能這樣的替代性能源。本台通訊員來到一年一度在約翰內斯堡舉辦的，圍繞太陽能的沙龍。

Image RFI - Afrique du sud
RFI Image Archive / Les coupures d'électricité peuvent atteindre jusqu'à 10 heures par jour en Afrique du Sud. Ici, une autoroute, normalement, bien éclairée, le 21 septembre 2022. (illustration) © AP - Denis Farrell / RFI Image Archive

南非稅務部門介紹說，該國的大部分太陽能裝置都來自國外，進口量在過去幾個月大幅增加。一名太陽能裝置的小供應商在接受採訪中告知，他的公司今年已經安裝了的設備超過50套。有6個集裝箱的中國太陽能板正在運輸的中途。還有加拿大的太陽能板，功率是550瓦。

--南非小型太陽能裝置因停電而銷量暴增-

南非企業ARTSolar選擇在其國內組裝太陽能板。在這家公司主管商業發展的負責人接受採訪中透露，當前的銷售量暴增，所以正在擴大生產。目標是要發展出非洲大陸最大的生產工廠。與12個月前相比較，訂單猛增了5倍。目前，難以滿足需求。但已經部署了戰略，要在未來幾個月里予以實現。

Image - RFI - Afrique Economie
RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

南非民眾也注意到斷電增加了。在非洲大陸提供相關教育培訓的[綠色太陽能學院]（Green Solar Academy）的女創始人認為，這在一定程度上迫使人們關注這種科技。民眾如今懂得了什麼是換流器，及電池如何運作等等。公眾對此的認識確實提高了。她認為，可再生能源領域應該嘗試着去維持民眾的這種興趣。

--輿論呼籲南非當局加大力度推動太陽能-

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道最後指出，儘管，南非政府在今年首次提供補貼，但太陽能對低收入者而言，依然是遙不可及。有律所呼籲，採取降低增值稅（TVA）的措施，以利於太陽能板的普及。

Image RFI - RAMAPHOSA
RFI Image Archive / Afrique du Sud : Président sud-africain. 存檔圖片：南非總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa） AP - Themba Hadebe / RFI Image Archive

南非總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在2023年年初時宣布，個人的多餘發電量將很快就能獲准，被轉售給南非國家電力公司Eskom。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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