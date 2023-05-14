科摩羅感謝沙特幫其蘇丹撤僑

非洲動態 / 亞非合作

非洲 – 非洲國家蘇丹的內亂，迫使各國紛紛撤僑。從該國撤出的首批科摩羅留學生途經沙特阿拉伯，於本周末前回到他們的國家。科摩羅的阿蘇馬尼總統（Président Azali Assoumani）在蘇丹駐莫羅尼大使的隨行下，親自到機場迎接歷盡艱難回國的學子們。他再次感謝沙特給科摩羅提供的幫助。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，蘇丹內亂爆發前，在該國留學的科摩羅學子們已於2023年05月12日星期五回到他們的國家。他們撤離蘇丹的路線途經沙特阿拉伯。

-科摩羅學子回國現場氣氛感人-

本台法廣（RFI）通訊員阿卜杜拉（Abdallah Mzembaba）2023年05月13日星期六發自莫羅尼（Moroni）的消息說，於周五抵達的首批歸國人員有100人組成。在經歷歷時數周的擔憂和焦慮後，學子們與其家人團聚的現場氣氛十分感人。

Image RFI Archive / Comores : vue de Moroni la capitale. 印度洋島國科摩羅聯盟（Union des Comores也被譯作葛摩聯盟）首都莫羅尼（Moroni）。 Getty - John Seaton Callahan / RFI Image Archive

阿瑪勒（Amal）是石油化工專業的一名男生。他在採訪中表述了在蘇丹的最後時刻。他說，當時只有兩條路線可以選擇。其中之一是：離開喀土穆去蘇丹港，然後赴沙特的吉達港（Jeddah），最後回科摩羅。在喀土穆，他們的最後一周是躲在大學內過夜。

另一位受訪者艾哈邁德（Ahmed）表示，希望能夠解決那些尚未有時間完成學業的大學生們的文憑問題。在被困蘇丹期間，他們一度陷入了絕望，但他們相信，科摩羅政府會提供幫助。

--科摩羅總統再次感謝沙特幫助-

科摩羅總統阿蘇馬尼（Président Azali Assoumani）再次感謝沙特阿拉伯為科摩羅大學生撤離蘇丹所提供的幫助。沙特不僅把被困蘇丹的科摩羅大學生送到了吉達港（Jeddah），還從吉達港（Jeddah）一直送回到莫羅尼（Moroni）。

RFI Image Archive / Les étudiants comoriens, récemment évacués du Soudan vers l'Arabie saoudite, ont enfin retrouvé leur terre natale, vendredi 12 mai 2023. Ils ont été accueillis à l’aéroport par le président Azali Assoumani et l'ambassadeur saoudien aux Comores. Ici, un partisan d'Azali Assoumani, dans les rues de Moroni, Comores. (illustration) RFI - Anne Cantener

本台法廣（RFI）法文網的同一報道說，第二批115名科摩羅人按計畫應該在周六回到莫羅尼（Moroni）。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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