非洲動態 / 選舉活動

非洲 – 位於薩赫勒地區的毛里塔尼亞，在上周末舉行了立法和地方選舉。該國目前正在等待獨立選舉委員會（CENI）宣布最終結果。本台法廣（RFI）特派記者在當地做現場報道。

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據本台法廣（RFI）法文網今晨（2023年05月15日星期一）的最新報道，毛里塔尼亞伊斯蘭共和國的180萬選民已經在05月13日周六受邀，選舉他們的國會議員、市長與地方上的大區議員。到本台RFI法文網發稿前，該國獨立選舉委員會（CENI）尚未對外宣布最終結果。

--毛里塔尼亞四年來的第一次選舉-

本台法廣（RFI）特派記者西迪（Sidy Yansané）發自毛里塔尼亞首都努瓦克肖特（Nouakchott）的報道說，對以謝赫·加茲瓦尼總統（Président Cheikh el-Ghazouani）為首的執政黨-公正黨（El Insaf ）而言，本次選舉的三重投票至關重要。因為，這是自2019年以來的第一次民意表決。

RFI Carte Archive / Afrique : Mauritanie. RFI Carte - L. Mouaoued

同一報導說，本次投票的主要挑戰方是一個名叫塔瓦蘇爾黨（Tawassoul）的伊斯蘭政黨。這一政黨想要通過本次民意表決，確認其在毛里塔尼亞是第一大反對黨的地位。

--毛里塔尼亞在期待最終選舉結果-

就周六的投票，包括執政黨在內的毛里塔尼亞政壇多方都譴責，所發現的許多運作失常。該國獨立選舉委員會（CENI）知道，大家都在等待着其對外宣布結果。自周日早上開始，其成員接踵出現在電視媒體上，逐一通報每個縣（moughataa）的選情。

RFI Image Archive / Mauritanie : le pays est dans l'attente des résultats de l'élection par la Ceni ce lundi 15 mai 2023. Ici, le siège de la Haute autorité de la presse et de l'audiovisuel (HAPA), l'organe de de régulation des médias en Mauritanie, à Nouakchott en décembre 2022. (illustration) © RFI - Steven Jambot

獨立選舉委員會（CENI）的官方發言人Mohamed Taghioullah Led’hem有規律地對外通報全國的點票進展，並建議民眾上網（myceni.com）以實時查閱選舉結果。這名官方發言人表示，這麼做的目的是為了透明。他在昨晚發布的一份聲明中還重申了，依法等待最終計票結果的重要性。不過，在一些城市，已有部分候選人宣布勝選，在街道上引發一整晚的各種喧嘩聲。

--毛里塔尼亞政壇讚揚投票的平靜-

本台法廣（RFI）特派記者在其來稿的最後一段里表示，獨立選舉委員會（CENI）想要展示其在積極地履行職責。包括總統本人在內的毛里塔尼亞政治領袖均稱讚本次投票的平靜過程。

（翻譯和編輯： RFI 法廣電台 尼古拉 ）

~. Fin .~

非洲：毛里塔尼亞期待2023選舉結果

Desk Nicolas 15.05.2023 jour MAURITANIE _Papier Desk Nicolas jour 2023.05.15 à midi - Election Mauritanie selon l'envoyé spécial RFI 尼古拉